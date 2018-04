Arla skal spare tre milliarder kroner Mejerikoncernen står over for den største sparerunde i selskabets historie.

Over de næste tre år skal mejerikoncernen Arla spare tre milliarder kroner, oplyser den administrerende direktør, Peder Tuborgh, til Børsen. Dermed står virksomheden over for den største sparerunde i selskabets historie.

Sidste år omsatte Arla for op mod 80 milliarder. Virksomheden er dog voldsomt presset på konkurrenceevnen og på faldende valutakurser, hvilket blandt andet har ført til sparerunden.

Peder Tuborgh ønsker sætte tal på, hvor mange af de 19.000 medarbejdere, der skal afskediges i forbindelse med spareplanen.

Han ønsker heller ikke at fortælle, hvorvidt der skal lukkes mejerier eller kontorer.

»Men det er helt sikkert, at vi er færre i Arla om tre år«, siger topchefen til Børsen.

I midten af marts blev sparerunden meldt internt ud i Arla.

Samtidig kom det frem, at der skal skæres voldsomt i al møde- og rejseaktivitet, markedsføring samt udviklings- og konsulentudgifter.

Derudover indføres der et ansættelsesstop, som indebærer, at kun de mest kritiske stillinger genbesættes.

ritzau