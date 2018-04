Se hvem der i din kommune bestemmer, om en person skal have førtidspension eller ej Socialrådgivere, jurister, ledelsesuddannede, sygeplejerkser, HK'ere, socionomer og mange andre. Der er nærmest ikke to kommuner, der har sammensat deres pensionsnævn ens.

Førtidspension har været et heftigt debattema i mange år.

Før 2013 fordi der efter nogens opfattelse var for mange, der blev 'parkeret' på pension.

Og efter 2013 fordi der efter en omfattende reform indført med Mette Frederiksen (S) som daværende beskæftigelsesminister er blevet en langt strammere adgang til førtidspension.

Indstillingen om pension eller ej kommer fra et bredt sammensat team af fagmedarbejdere ((rehabiliteringsteamet), som har læst sagens papirer og derpå haft lejlighed til at møde borgeren.

Men det er kommunernes pensionsnævn, der har det sidste ord i hver sag. Disse nævn sammensættes typisk af kommunens arbejdsmarkedschef.

Politiken Reserach har bedt landet 98 kommuner beskrive, hvem der sidder i disse pensionnævn. Her er hvad 81 af dem svarede (og som det fremgår hedder pensionsnævnet i visse kommuner noget forskelligt som »tilkendelsesudvalg«, »pensionsteam« og meget andet):

Albertslund:

Formanden for Pensionsnævnet er lederen af enheden Voksne med Særlige Behov (jurist). Yderligere medlemmer er rådgiver i enheden Voksne med Særlige Behov (socialformidler), sagsbehandler i Pension & Ydelser (HK’er), og sekretær for pensionsnævnet (HK’er)

Allerød:

Nævnet består af: En jurist (formand), socialchefen (socialrådgiver, MBC) og jobcenterchefen (cand.merc.), som deltager uden stemmeret

Assens:

Den besluttende enhed består af en socialrådgiver, en HK-uddannet medarbejder samt en leder, som er socialrådgiveruddannet

Billund:

Pensionsteamet består af 2 socialrådgivere fra Handicap og Psykiatri.

Brøndby:

Rehabiliteringsteamet i Brøndby Kommune har afgørelseskompetencen. Rehabiliteringsteamet består af Sundhedskoordinatoren som er læge, en leder fra Jobcenter som er socialrådgiver, en visitator fra Træningscenter som er fysioterapeut samt formanden og sekretæren som begge er HK’er.

Brønderslev:

Det kommunale Pensionsnævn består af 2 medlemmer med stemmeret og 1 sekretær. De 2 medlemmer er; leder af Integration og ydelse, uddannet socialrådgiver samt sagsbehandler i Borgerservice, uddannet socialformidler/fuldmægtig

Dragør:

Pensionssamrådet består af: Formand for Pensionssamrådet, jurist Barbara Fromberg Møller, teamleder for Borgercentret Gitte Espensen, borgerkonsulent Pension Heidi Hjort samt borgerkonsulent Annika Falkenberg Larsen. For teamlederen gør sig gældende, at hun bl.a. har kommunomuddannelsen og diplomuddannelse i offentlig forvaltning.

For borgerkonsulenterne gør sig gældende at den ene er kontorassistent med speciale i offentlig administration medens den anden er kontoruddannet og har faglig erfaring med pensionsområdet gennem bl.a. ansættelse ved Pension København og Udbetaling Danmark.

Egedal:

Pensionsnævnet består af 3 medlemmer:

Formanden: Socialfaglig konsulent. Han er uddannet socialrådgiver har 20 års erfaring med behandling af sager om førtidspension i Stenløse og Egedal Kommuner.

Socialfaglig sagsbehandler (uddannet socialformidler) og en jurist

Esbjerg:

De to medarbejdere, der træffer beslutningerne, er HK uddannet, men sidder også med sagsbehandlingen i forhold til Serviceloven

Faaborg-Midtfyn:

Faaborg-Midtfyn Kommune har primo 2018 foretaget en analyse af blandt andet sammensætningen af Pensionsnævnet i kommunen. På den baggrund er følgende besluttet:

Pr. 1/3-18 er Pensionsnævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune bestående af:

Afdelingsleder for Virksomhed & Indsats – baggrund socialrådgiver (formand)

(pr. 1/5-18: Teamleder for Borgerservice back- Ydelseskontoret) – under rekruttering (formand)

Socialfaglig medarbejder - socialrådgiver

Jurist

Favrskov:

Pensionsteamet består i Favrskov kommune af et samarbejde mellem en erfaren sagsbehandler fra sygedagpengeafdelingen (som behandler pensionssager, som kommer fra rehabiliteringsteamet) og formanden for rehabiliteringsteamet (som er med til at behandle pensionssager, som ikke har været forelagt rehabiliteringsteamet).

Fredensborg:

Pensionsnævnet , der består af 3 kompetente medarbejdere med bred faglig erfaring, viden og kompetencer på pensionsområdet.

Fredericia:

Personkredsen består af en teamchef med socialformidlerbaggrund og tre socialrådgiveruddannede medarbejdere.

Frederiksberg:

Teamet består af to fagkonsulenter på førtidspensionsområdet (vicekontorchef, henholdsvis fuldmægtig niveau) og en centerchef.

Frederikshavn:

Pensionsteamet består af en faglig koordinator/socialrådgiver samt 3 sagsbehandlere. Leder af Ydelseskontoret inddrages i særlig vanskelige sager

Frederikssund:

Pensionsnævnet er bemandet med afdelingsleder og jurist (formand) og administrativ sagsbehandler, der begge er ansat i Job & Borgercenteret.

Gentofte:

Pensionsnævnet har 2 medlemmer. Nævnets formand er jurist. Det andet medlem er socialrådgiver og leder i jobcenteret.

Gladsaxe:

Pensionsudvalget består af den af de 3 faglige ledere som også har deltaget ved sagens behandling i rehabiliteringsteametsamt af en leder. Pensionsudvalget består derfor på ethvert givent tidspunkt af 2 personer, som af det ovenstående veksler fra sag til sag. Der vil som oftest være tale om henholdsvis en person med socialrådgiver baggrund og en med akademisk baggrund. Hvis sagen ikke behandles i rehabiliteringsteamet deltager den af de faglige ledere der er fast tilknyttet den afdeling hvor sagen løbende er under behandling.

Greve:

Enheden består af en faglig konsulent på rehabiliteringsområdet. Konsulenten har socialfaglig baggrund og er tillige repræsenteret ved alle kommunens rehabiliteringsteams. Såfremt borger ønsker fremmøde for pensionsmyndigheden deltager desuden den kommunale lægekonsulent

Gribskov:

Pensionsudvalget består af 2 socialrådgivere og en jurist.

Halsnæs:

1 teamleder fra jobcenteret, 1 faglig konsulent med juridisk ekspertise, 1 administrativ konsulent, 1 leder af Voksen – og Handicapafdeling. Deres uddannelse er: 1 HK-Kommunal kontoruddannet, 1 socialrådgiver, 1 kandidatuddannet i socialt arbejde og 1 socialformidler med diplom i ledelse.

Hedensted:

Hans Christian Knudsen (Beskæftigelseschef), Karin Iversen (sundhedskonsulent og sygeplejerske), Søren Dreiø Carlsen (Økonomichef) og Karen Lindholm (jurist og referent)

Helsingør:

Enheden består af sagsbehandlere i pensionsteamet. Deres faglige baggrund er, for det første en årelang erfaring med sådanne sager, ydermere er det kommunalt uddannede medarbejdere med en supplerede Kommunom.

Hillerød:

Pensionsrådet består af en faglig koordinator, der er udannet socialrådgiver og Sektionsleder, der er uddannet socialrådgiver.

Hjørring:

Ansatte i Pensionsteamet:

Leder, Borgerservice = Scand.oecon

Afdelingsleder, Ydelsesafdeling = Hk’er

Socialfaglig konsulent, Ydelsesafdeling = Hk’er

Holbæk:

Pensionsbevillingsnævnet består af 3 personer: Myndighedsleder af psykiatri og handicap, udd. Socialrådgiver, 1 jurist, 1 HK’er.

Holstebro:

Pensionsudvalget består af en socialfaglig konsulent fra staben (uddannet Socialrådgiver med flere års erfaring i jobcenterregi), samt lederen af Holstebro Kommunes ydelseskontor

Horsens:

Pensionsnævnet består af:

Formand: Jobcenterchefen - cand.merc.

Næstformand: Pensionsmedarbejder ved Jobcenter Horsens – socialrådgiver

Medlem: Afdelingsleder i Jobcenter Horsens – Socialformidler

Medlem: Faglig koordinator i Jobcenter Horsens – Socialformidler

Hvidovre:

Pensionsnævnet består af:

Formand: Jobcenterchefen - cand.merc.

Næstformand: Pensionsmedarbejder ved Jobcenter Horsens – socialrådgiver

Medlem: Afdelingsleder i Jobcenter Horsens – Socialformidler

Medlem: Faglig koordinator i Jobcenter Horsens – Socialformidler

Høje-Taastrup:

Nævnet består af 3 personer: Formand og centerchef for Social- og Handicapcentret, akademiker. Ydelses- og borgerservicechef, akademiker. Fagspecialist førtidspension, socialformidler.

Hørsholm:

Nævnet består af en formand (leder af Borgerservice [som pensionsteam og ydelsesteam hører under), 2 medlemmer (leder i vores Arbejdsmarkedscenter + leder i vores Center for børn og voksne (socialcenter)) og en sekretær der er medarbejder i Borgerservice.

Ikast-Brande:

I øjeblikket er der er to medlemmer af beslutningsudvalget. Det består af Arbejdsmarkedsafdelingens jurist og lederen af Beskæftigelse og Integration. Arbejdsmarkedschefen har i perioder også været medlem af udvalget.

Ishøj:

Pensionsnævnet i Ishøj Kommune består af to medlemmer. Formanden for pensionsnævnet er jurist og det andet medlem af nævnet er faglig leder og uddannet socialrådgiver

Jammerbugt:

Pensionsnævnet i Jammerbugt Kommune, som består af den leder, der er ansvarlig for den pågældende borges sag samt kommunens socialfaglige konsulent. Hertil rådfører pensionsnævnet sig med en kommunal ansat læge i spørgsmål om ”oversættelse” af lægepapirer.

Kalundborg:

Pensionsudvalget består af 3 medlemmer:

• Teamleder i Jobcenter og socialrådgiver Pia Johannesen

• Sagsbehandler og pensionsmedarbejder Kirsten S. Christensen

• Jurist og socialformidler Kim Rode Meinertsen

Kerteminde:

Det administrative afgørelsesteam for førtidspension har tre medlemmer: én socialrådgiver, der er sektionsleder i Ungeafdelingen, én HK’er der er teamleder for Sygedagpenge og Fleksjob (næstformand for temaet) samt én jurist ansat i Sundhed, Handicap og Rehabilitering (formand for teamet).

Kolding:

Pensionsteamet består af en leder, en socialrådgiver og en socialformidler. Alle er ansat på ydelsesområdet.

København:

I Københavns kommune har opgaven med afgørelser ligget i Socialforvaltningen frem til den 31.3.18. Som en del af den politiske aftale ved seneste kommunalvalg blev det besluttet at flytte opgaven til Beskæftigelses og integrationsforvaltningen. Det er sket fra 1.4.18.

I Socialforvaltningen har opgaven været placeret i en myndighedsenhed kaldet Bolig og Beskæftigelsesenheden i den afdeling som også har deltaget i møder i Rehabiliteringsteamet. Den medarbejder som har forberedt sagen og deltaget i rehabiliteringsmødet har typisk også været den medarbejder som efterfølgende lavede afgørelsen.

Køge:

Pensionsudvalget består af 3 medlemmer. Formand er sektionsleder, der er socialrådgiver og 2 medlemmer som er HK’er, som er henholdsvis socialformidler og kommunom.

Lejre:

Pensionsudvalget i Lejre består af formand Job & socialchef samt social udviklingskonsulent fra Center for Job & social samt rådgiver fra afdelingen fra jobrehabilitering. Job & socialchef har socialfaglig baggrund – har siddet i pensionsudvalg siden 1996 og har kendskab til alle de forskellige pensionslovgivninger.

Udviklingskonsulent har socialfaglig baggrund samt videreuddannet til kandidat

Rådgiver/sagsbehandler er HK'er og har igennem mange år beskæftiget sig med handicapkompenserende ordninger.

Lemvig:

Leder af ydelseskontoret der er uddannet socialformidler, en jurist samt kommunens lægekonsulent som rådgiver omkring helbredsspørgsmål

Lolland:

Pensionsrådet er sammensat tværfagligt med ledelsesmæssige repræsentation af:

1. Souschef for Børn og Unge (socialrådgiver, social diplomuddannelse, master i offentlig ledelse)

2. Teamleder for staben i Sektor for Social og Arbejdsmarked (cand.scient.adm.)

3. Teamleder for Center for Støtte og Vejledning (sygeplejerske, diplomuddannelse i offentlig forvaltning)

4. Teamleder for virksomhedsservice (socialrådgiver)

5. Teamleder for ungeindsats og kontanthjælp - aktivitetsparat (socialrådgiver, diplom i offentlig ledelse)

Lyngby-Taarbæk:

I Lyngby Taarbæk Kommune har kommunalbestyrelsen udlagt beslutningskompetencen til tre ledere fra jobcenteret og en leder fra ydelse og administration, som mødes hver 2. ugen og træffer afgørelser i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. De fire ledere, der træffer afgørelse, har alle en socialfaglig uddannelsesbaggrund – enten som socialrådgivere eller socialformidlere.