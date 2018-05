Dansk livredder risikerer hård fængselsstraf for menneskesmugling

»Kraftværket«

I mellemtiden arbejdede han i forskellige flygtningelejre og blev kendt som et kraftværk i døgndrift.

Politiken talte sidste forår med en række donorer fra hele verden, der havde fattet lid til ham.

De mente, at han hurtigere, mere effektivt og for færre penge end de store organisationer hjalp flygtningene, og da Politiken besøgte ham i Athen, havde han indrettet to lejligheder til flygtninge, som han kaldte House of Peace 1 og House of Peace 2.

På det tidspunkt boede der 18 kvinder, 4 mænd og 42 børn i lejlighederne, som han drev for penge, han modtog fra donorer.

Han ved godt, at mange har den opfattelse, at han og andre nødhjælpsarbejdere er et led i en fødekæde, der ved at hjælpe og redde flygtningene også hjælper menneskesmuglerne. Men han mener stadig, at han gjorde det rigtige.

»Hvis en person er ved at drukne, så vil jeg gøre alt for at redde vedkommende.

Hvis vi ikke hjælper, så dør folk jo. Et barn skal ikke miste sit liv, fordi nogle politikere tror et eller andet. Her skal man ikke tro. Her skal man se i øjnene, hvad der foregår, og jeg har set dem i øjnene. Selv om der ikke var nogen til at hjælpe, ville flygtningene blive ved med at komme«.

Nu er han ikke bare en, der bliver beskyldt for at hjælpe, men risikerer selv at blive dømt som menneskesmugler. Helt forkert, mener Christian Dahlager.

»Menneskesmugling handler om at tage nogen over en grænse. I det her tilfælde fra Tyrkiet til Grækenland. Det er en skærpende omstændighed at tage penge for det. Men Salam Aldeen har ikke hjulpet nogen over en grænse, og han har ikke taget penge for det«.

Derfor taler anklageskriftet om forsøg på menneskesmugling. Strategisk klogt, mener Christian Dahlager.

»Når du sejler ud og venter på at samle nogen op, er det så ikke forsøg på menneskesmugling? Du krydser ikke grænsen, men du ved, at flygtningene kommer, og du har et vist beredskab og en systematik, når du hjælper. Er det så ikke forsøg på menneskesmugling?«.

Det mener den græske stat, men Christian Dahlager kalder det en »pervertering« af lovgivningen.

»Ingen har tænkt, at menneskesmuglingsbegrebet skal strækkes så vidt, at man ikke må hjælpe mennesker, der er ved at drukne. Det vender sig mod det helt basale i ethvert vestligt samfund: At man har pligt til at standse op, hvis nogen er i nød. Du har pligt til at standse, hvis du ser, at nogen er kommet til skade i en trafikulykke, og på havet er begrebet udvidet til, at du ikke bare skal redde mennesker op af vandet. Hvis du hører, at nogen er i havsnød, har du pligt til at sejle derhen«.

De mest berømte

At det netop er Salam Aldeen, Mohamed Abassi og spanierne, den græske stat kører sag mod, er logisk. Det var dem, der reddede flest, og alle kendte dem. Salam Aldeen tror selv, at han har hjulpet op mod 15.000 mennesker i land eller hevet dem op af vandet.

»Her siger den græske stat: Her er en forhistorie, og det var dem, der var de mest berømmede, og dem, der gjorde mest. Argumentet imod er, at den græske kystvagt op til arrestationen samarbejdede med dem, og at de selv indleverede flygtninge til kystvagten. Så alle vidste, at de gjorde det. Også kystvagten, der jo også var tilfredse, fordi de gjorde det arbejde, som kystvagten ikke selv magtede«.