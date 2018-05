Det var børneporno: To unge mænd bliver som de første hårdt straffet for deling af video

Hver dag sender han over 100 beskeder til sine venner via Facebook Messenger. Han er »på«, fra han går i seng, til han står op. Liker, chatter og deler. Derfor står det heller ikke særlig klart for den i dag 20-årige mand, SA, hvad der skete de dage for snart tre år siden, da han via Facebook Messenger delte bizarre videooptagelser med 35 af sine venner. Hvad han tænkte om de to nøgne mennesker på videoen, og hvad han vidste om dem, husker han efter eget udsagn ikke synderligt klart.

Den forklaring godtog Østre Landsret dog ikke, og retten idømte ham i dag 40 dages betinget fængsel for deling af børneporno. På anklagebænken var han flankeret af en 17-årig mand, JØ, der er blevet dømt 20 dages betinget fængsel for samme lovovertrædelse.

De to tiltalte har ingen relation til hinanden, men sagerne blev behandlet sammen ved retsmøderne, fordi de er en del af samme sagskompleks - den såkaldte Umbrella-sag. Her er over 1.000 hovedsageligt unge mennesker sigtet for deling af seksuelle videooptagelser med to 15-årige - en dreng og en pige. Optagelserne er af byretten blevet kaldt krænkende og ydmygende.

Operation Umbrella Videooptagelser med grove seksuelle scener af to 15-årige er blevet delt heftigt på internettet siden de blev optaget i første halvår af 2015. Der er tale om i alt tre forskellige videoer optaget samme aften i et privat hjem i Nordsjælland. Det er primært den ene video, der er blevet delt. Alle optagelserne er af krænkende og ydmygende seksuel karakter. Over 1000 hovedsageligt unge mennesker er sigtet for deling af børnepornografisk materiale. Otte prøvesager har kørt i byretten, hvor de tiltalte er dømt alt mellem syv og 40 dages betinget fængsel for deling af børneporno. Politiet rejste de mange sigtelser efter henvendelse fra Facebook. Her er videooptagelserne blevet delt mere end 5000 gange på beskedtjenesten Messenger. Vis mere

Der er afsagt dom i de første otte prøvesager ved byretten, hvor samtlige domme lød på betingede fængselsstraffe for deling af børneporno. I de første to ankesager har landsretterne dog frifundet de tiltalte for netop det forhold.

Men sådan gik det ikke for de to tiltalte, SA og JØ, der i dag fik deres dom fra Østre Landsret, der lød på en stadfæstelse af byrettens afgørelser.

Et af de afgørende punkter for rettens afgørelse er, at der i de to ankesager er tale om deling af ikke kun en, men to forskellige videoer af de samme unge mennesker.

»I disse sager er der ikke kun tale om enkelte nøgenbilleder eller enkelte billeder af seksuel karakter. Der er tale om sexvideoer, hvor hun (pigen i videoen, red.) udsættes for nedværdigende og ydmygende behandling. Videoerne er også af længere varighed – 40 og 56 sekunder«, sagde senioranklager, Emil Folker i retten.

Chat-beskeder er afgørende

I de foregående ankesager har de tiltalte delt en enkelt video, og ud fra videoens kvalitet har landsretterne ikke fundet det bevist, at de tiltalte var i stand til at indse, at de to nøgne mennesker på videoen var mindreårige.

Men retten vurderer, at SA og JØ ud fra de to videoer samlet set burde have kunne se, at de krænkede var under 18 år, og at der derfor var tale om børneporno.

Samtidig lægger landsretten vægt på, at de chatbeskeder, der er blevet sendt før og efter videooptagelserne. I en af de gruppebeskeder, SA delte videooptagelserne i, skrev han i en efterfølgende besked, at det var nogle »bois« fra et nabogymnasium. Der blev i chatten også sendt et link til pigens Facebook-profil.

Da han skulle afgive forklaring i retten huskede SA dog ikke sit kendskab til de forurettede på videoerne. Han svarede anklageren i korte vendinger, mens han med let løftede øjenbryn ugideligt gentog: »Det ligger lidt langt tilbage«.

Svarene på forsvarerens spørgsmål faldt dog noget nemmere. Han huskede tydeligt, at han ikke havde fornemmelsen af, at de to medvirkende på videoerne ville have noget imod, at videoerne blev delt. Han havde hørt rygter om, at pigen i videoen havde fået penge for det, og at hun gerne ville være pornostjerne.

Det stod også klart i hans erindring, at han ikke oplevede de filmede som mindreårige.

»Indholdet af videoen er meget avanceret. Det er ikke typisk adfærd for en mindreårig. De seksuelle handlinger er meget usandsynligt for en 15-årig«, sagde SA i retten.

Samme konklusion var den 17-årige JØ efter egen forklaring nået frem til, da han i 9. klasse delte videoen med sine venner.

»Jeg tænkte, de var ældre end mig. Det vil jeg sige, det lå rimelig klart«, sagde han, mens han hvileløst vippede med sin fod under bordet.

Af politiafhøringen fremgik det dog, at JØ til politiet havde sagt, at han troede, de medvirkende var jævnaldrende eller måske ældre, forklarede senioranklager, Emil Folker.