Løb sit første maraton og blev hurtigste teenager: »De sidste seks kilometer var modbydelige«

Før Copenhagen Marathon var 16-årige Andreas Horsholt frisk i replikken og optimist. Søndag morgen sagde han til Politiken, at det nok skulle kunne lade sig gøre at blive nummer et i gruppen til og med 19 år. Og han fik ret.

Selv om han kun har løbetrænet for alvor i omkring et år, blev han hurtigste mand i aldersgruppen, og han nåede endda under drømmegrænsen på tre timer.

»Under det meste af løbet lå jeg omkring 15 sekunder forud for tidsskemaet, der ville give en tid under tre timer. Det gjorde jeg også mod slutningen, men de sidste seks kilometer var modbydelige. Heldigvis havde jeg masser af opbakning, så det lykkedes at holde tempoet oppe helt til mål«, siger Andreas Horsholt.

Han løb sin første halvmarathon sidste år i tiden 1.33. Det resultat opnåede han gennem selvtræning i omegnen af Sindal i Nordjylland.

Skruede ambitioner for meget i vejret

Efter det resultat skruede han ambitionerne i vejret. Lidt for meget faktisk. For et halvt år siden løb han sig til en alvorlig skade i et det ene lår. Skaden betød, at han ikke løb overhovedet i to måneder, men derefter allierede han sig med en personlig træner, der skulle få ham i form til det netop afviklede Copenhagen Marathon.

»Jeg har løbet fire-fem gange om ugen. Det meste af tiden et sted mellem 40 og 60 kilometer om ugen, men den seneste måned har jeg nok ligget på 80-90 kilometer om ugen«.

Resultaterne af den intensive træning viste sig hurtigere end ventet, og den forventede tid for den fulde marathon-distance blev hele tiden justeret. Nedad. Da Andreas Horsholt for to uger siden løb en halvmarathon på 1.22, begyndte han at tro på, at han kunne komme under tre timer. Det lykkedes. Da han passerede målstregen, var der stadig 19 sekunder at give af. Tiden blev 2.59.41.