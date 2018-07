Danskere politianmelder voldtægt som aldrig før 252 anmeldelser om voldtægt modtog politiet i første kvartal 2018. Det er en stigning på 36 procent i forhold til året før.

I januar, februar og marts i år modtog politiet 252 anmeldelser om voldtægt. Det er en stigning på 36 procent i forhold til samme kvartal sidste år og det højeste antal anmeldelser, der er målt i politiets statistikbank, som går tilbage til 2007. Selv om stigningen umiddelbart kan synes bekymrende, er den faktisk udtryk for en positiv tendens. Det mener Hanne Baden Nielsen, der er leder ved Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet.

»Jeg tror, det er et udtryk for, at det udspil, ’Respekt for voldtægtsofre’, som justitsministeren lancerede i 2016, er begyndt at slå igennem. Det gav et tiltrængt øget fokus på voldtægter, herunder hvordan politiet skal håndtere sådanne sager. Samtidig har politiet kørt en kampagne, hvor de opfordrer ofre til at anmelde, og så har vi haft hele #MeToo-bevægelsen det seneste år, der virkelig har sat fokus på krænkelser. De ting tilsammen tror jeg er med til at forklare stigningen i antallet af anmeldelser«, siger Hanne Baden Nielsen.

Hun har selv oplevet en mærkbar stigning i antallet af patienter, der søger hjælp på centeret på Rigshospitalet, efter de har været udsat for seksuelle overgreb.

»Det virker, som om stemningen har forandret sig hele vejen rundt. Der bliver snakket mere om voldtægter i det offentlige rum, der er bredt politisk fokus på problemet, og politiets nye retningslinjer er begyndt at slå igennem. Nu gælder det om at fortsætte indsatsen«, siger Hanne Baden Nielsen.

Antallet af anmeldelser har Politiken trukket fra Rigspolitiets statistiksystem, der kan findes på hjemmesiden statistik.politi.dk. Her fremgår det også, at politiet rejste sigtelse i 170 voldtægtssager i første kvartal i 2018, hvilket betyder, at sagerne skal afgøres ved en domstol.

Det er en stigning på 9,8 procent i forhold til samme kvartal i 2017.

Udviklingen glæder kommunikationsdirektør i Rigspolitiet Anders Frandsen, selv om han advarer mod at overfortolke talmaterialet.

»Vi har arbejdet med at få skabt en kultur, hvor man anmelder voldtægter, og hvor vi i politiet sørger for, at sagerne bliver registreret korrekt. Samtidig har vi uddannet folk i at blive bedre til at efterforske voldtægtssager og gennemføre afhøringer på en respektfuld måde, da ofret jo kan befinde sig i en meget skrøbelig situation. Det er nok det arbejde, vi begynder at se resultater af nu«, siger han.

Respekt for voldtægtsofre

I januar 2016 lancerede daværende justitsminister Søren Pind (V) udspillet ’Respekt for voldtægtsofre’, der indeholder en lang række tiltag på området. Ud over at styrke politiets uddannelse og håndtering af voldtægtssager handlede det netop om at iværksætte en kampagne for at få flere til at anmelde overgreb.

Sideløbende er ni centre for voldtægtsofre i Danmark gået sammen om kampagnen ’Er du i tvivl?’, der rådgiver ofre om den usikkerhed, man ofte føler efter et overgreb.

Usikkerhed om handlingsforløbet er nemlig en af de typiske årsager til, at voldtægtsofre ikke anmelder episoden. Specielt hvis offeret har indtaget alkohol eller stoffer.