Skole med jihadbøger lukkede men nu åbner ny i samme lokaler

Den omdiskuterede muslimske friskole Nord-Vest Privatskole blev sidste år lukket, fordi der blandt andet blev fundet undervisningsmateriale med referencer til militant jihad.

Nu åbner en ny friskole ved navn Jasmin Skole til næste år i samme lokaler og tilsyneladende med samme ejer.

Det skriver Berlingske.

Den svenske ejer af bygningerne var sidste år mistænkt for at øve indflydelse på skolen stik imod reglerne. Han skulle have forbindelse til en verdensomspændende shiamuslimsk organisation.

Ifølge oplysninger fra cvr-registret og Tingbogen er det fortsat den svenske mand, der ejer bygningerne.

Der er ikke sammenfald i personerne bag Jasmin Skole og bestyrelsen for den tidligere skole på adressen.

Berlingske har været i kontakt med formanden for Jasmin Skoles bestyrelse for at spørge til den nye skole og forbindelsen til den svenske investor. Han har ikke ønsket at udtale sig.

Ifølge en e-mail fra bestyrelsesformanden til ministeriet skulle Jasmin Skole åbne allerede i år med 114 elever fra børnehaveklassen til 4. klassetrin. Åbningen er altså udskudt et år.

Den tidligere skole på adressen gik i efteråret konkurs, efter at det ministerielle tilsyn fratog skolen statstilskuddet, der i 2016 var på 11,6 millioner kroner.

Desuden delte skolens viceskoleleder Hizbollah-relateret materiale på sin Facebook-profil.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som fører tilsyn med de frie og private skoler, afviser at kommentere oprettelsen af Jasmin Skole overfor Berlingske.

