61-årige Marianne fik kræft første gang som 25-årig: »Jeg tager stadig et tiår ad gangen«

Mit første mål er at fylde 30. Da det endelig sker, lægger jeg dårligt mærke til det, for livet har i den grad grebet mig og ført mig af sted. »Life is what happens to you while you’re busy making other plans«, som John Lennon synger.

Lars er kommet ind i mit liv, og vi får vores første barn, en stor og fin dreng. Min bekymring gennem de ni måneders graviditet er heldigvis blevet gjort til skamme. Undervejs har mine tanker kredset om de samme to spørgsmål. Kan vi virkelig få et velskabt barn? Kan kemoterapiens cellegifte ikke have ødelagt arvematerialet i mine æg?

Der kommer en søn mere, som også er lige, som han skal være. Tiåret for min nye status som kræftpatient nærmer sig, men nu orker jeg ikke længere at være patient og udebliver fra de sidste kontrolbesøg på hospitalet. Lettelsen er enorm; nu skal jeg ikke længere blive mindet om, at jeg har haft kræft.

Glæden og taknemmeligheden over at have fået mand og børn på trods af min kræftsygdom løber gennem mig disse år. Jeg er stolt af vores børn, som jeg føler, jeg har fået som en nådegave. Tænk, at min krop, som har modtaget så meget kemo, kan lave to så dejlige børn.

I alle årene bruger jeg tid på at gøre kroppen stærkere, ved at cykle, svømme og dyrke yoga, hvis tilbagefaldet en dag skulle melde sig.

Selv om årene går, kan jeg stadig skimte damoklessværdet over mit hoved. Jeg er blevet hyperopmærksom på hver en lille ændring i kroppen og har ikke brug for mere kontrol. Jeg ved, hvordan den skal føles, når den er rask.

En ny knude

Jeg går med det samme til lægen, da jeg mærker en knude i det andet bryst. Jeg er nu 44 år. Min kvindelige læge blegner; ligesom jeg frygter hun det værste.

Kræften har givet mig en stor gave. Den har lært mig at jeg skal leve, mens jeg har livet

Denne gang viser undersøgelserne det sande billede. Jeg må igennem turen igen med operation, kemoterapi og strålebehandling. Vores sønner er blevet halvstore. Jeg forsøger at være der for dem, som jeg plejer, men magter det selvfølgelig ikke, og den dårlige samvittighed vokser.

Lars er god til at holde tingene på jorden og er med til at gøre hverdagen så almindelig som mulig. Han er stærk, når det brænder på. Og jeg begynder at sige som Dan Turéll: »Jeg holder af hverdagen/ mest af alt holder jeg af hverdagen«.