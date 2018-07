Vi tager patenter som aldrig før: Danmark har udviklet sig til et vaskeægte opfinderland Aldrig har så mange danskere søgt om at tage patent på en opfindelse, og det gør Danmark til et af verdens førende lande for nye ideer. Mød manden bag trampolinhoppeselen og andre lyse idémagere i Politikens nye serie om opfinderlandet Danmark.

Det startede, som det altid gør for Jeppe Grenåe. Han løb ind i et problem, han ikke kunne lade ligge.

Denne gang var problemet utålmodige børn og en to timer lang storcenterkø til en trampolin med en særlig hoppesele, der sendte henrykte børn flere meter op i luften.

Det fik ham til at købe både svejser og trampolin. For sådan en udvidet trampolinoplevelse kunne man vel med lidt snilde også arrangere hjemme i haven?

Tre år og et patent senere er Jeppe Grenåes bungeesele til havetrampolinen nu på vej ud i butikkerne. Han har solgt to velfungerende forretninger for at satse alt på sin opfindelse.

»Det var en meget stor beslutning, og folk har også tænkt, du er da vanvittig. Men det var bare et kald. Jeg måtte bare prøve den idé af«.

Jeppe Grenåe er ikke den eneste dansker, der har fået en god idé. Danmark har udviklet sig til et regulært opfinderland med et hidtil uset niveau af patentansøgninger.

Alene i 2017 blev der indgivet 1.340 ansøgninger om patenter fra private opfindere og især større virksomheder.

Det er en stigning på 19 procent siden 2013, viser tal fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

»Viden, forskning og udvikling er Danmarks vigtigste ressource, og det er afgørende, når vi skal skabe velstand og vækst«, siger styrelsens direktør, Sune Stampe Sørensen.

Danmark er det stærkeste land set i forhold til vækst – lige på nær Kina Peter Kofoed, European Patent Office

Et patent giver opfinderen eneret på at markedsføre sit produkt i en periode, men samtidig offentliggøres detaljerne om opfindelsen også, og alle – inklusive konkurrenter – kan så lære af den.

Sammenligner man med udlandet, er danskerne ekstraordinært opfindsomme. Hos det europæiske patentkontor, European Patent Office (EPO), er der stor vækst i danske ansøgninger.

I alt søgte 2.114 danskere patent gennem EPO i 2017. Det er 13 procent flere end året før. Flere danskere søger både om patent i Danmark og i Europa, mens andre enten søger nationalt eller europæisk.

Den store søgning giver Danmark en tredjeplads over lande i verden, der søger patent i Europa, når man opgør det i forhold til indbyggertal.

»Danmark er det stærkeste land set i forhold til vækst – lige på nær Kina«, siger Peter Kofoed, der har været sagsbehandler i EPO i 20 år. Hans erfaring er, at danskerne er rigtig gode til at finde på ideer, der er realistiske at føre ud i livet.

»Du kan ikke få patent på alting, og derfor har danskerne ofte tre eller fire alternative løsninger klar til ideen. De starter på et højt niveau – derfor er det heller ikke overraskende, at der kommer så mange patenter ud i sidste ende«, siger han.

Opfinderen i garagen

En af forklaringerne på det øgede antal ansøgninger er, at danske virksomheder er blevet mere opmærksomme på muligheden for at beskytte deres opfindelser.

Det vinder tid til at tjene de penge hjem, som de har investeret i at udvikle opfindelsen, påpeger Mette Fjord Sørensen, som er chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed i Dansk Industri.