Metroselskab betaler for lønfusk hos leverandør Portugisere arbejdede til 45 kroner i timen på metrobyggeri. Nu har hovedentreprenør betalt erstatning på 9 millioner kroner på vegne af leverandør.

En årelang strid om løn til 45 ansatte på det københavnske metroprojekt er afsluttet. Arbejderne har fået samlet 9,5 millioner kroner i erstatning, og får hver i gennemsnit efterbetalt 200.000 kroner i løn. Pengene er betalt af Copenhagen Metro Team (CMT), som er hovedentreprenør på byggeriet af den godt 15 kilometer lange Cityring.

»Det er første gang, at det er lykkedes os at få en hovedentreprenør til at betale regningen for en underentreprenør, som enten ikke kan eller vil betale«, siger faglig sekretær Silas Grage fra Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Forbund, der organiserer størstedelen af de ansatte på Metro Cityring. Der arbejder i øjeblikket omkring 2.000 medarbejdere på at færdiggøre metrobyggeriet.

FAKTA Cityringen Cityringen er en 15,5 kilometer lang underjordisk metrolinje. Ringen forbinder Hovedbanegården, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. Den får 17 underjordiske stationer, og på to af stationerne, Frederiksberg og Kongens Nytorv, kan der skiftes til de eksisterende metrolinjer. Cityringen skal åbne næste sommer.

De 45 metroarbejdere var ansat i det portugisiske betonfirma Cinterex, som er blevet dømt i en voldgiftssag for at bryde overenskomsten og underbetale arbejderne. Cinterex gik imidlertid konkurs for 5 år siden, og der har ikke været penge at hente i boet efter firmaet, så de 45 metroarbejdere havde skullet kigge langt efter pengene, hvis ikke CMT havde betalt.

Fagbevægelsen har længe ønsket at få indført kædeansvar, som kort fortalt betyder, at en virksomhed, der hyrer et firma – en underleverandør – til en opgave, overtager firmaets regninger og ansvar, hvis det pågældende firma går konkurs eller ikke vil betale.

»Vi mener bestemt, at der er tale om kædeansvar i denne sag, hvor CMT betaler regningen, fordi der ikke var penge at hente hos deres underleverandør Cinterex«, siger Sila Grage.

CMT havde hyret Cinterex til at udføre betonarbejde i den tidlige fase af byggeriet af den nye Metro Cityring. Betonarbejderne har fortalt, at de arbejdede 10 timer i døgnet – også i weekender. De fik 45 kroner i timen, som er under det halve af den overenskomstmæssige løn, og de fik ingen overtidsbetaling,

CMT afviser kædeansvar

Hos CMT mener vicedirektør Sigurd Nissen-Petersen, at Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Forbund er lidt for hurtig på aftrækkeren, når de kalder det en sag om kædeansvar.

»Der er ikke et formelt kædeansvar«, siger Sigurd Nissen-Petersen.

Med andre ord er CMT ikke forpligtet til at betale Cinterex’ udestående med deres tidligere ansatte, men har altså valgt at gøre det.

»Det er udtryk for en konkret vurdering i den konkrete sag. Vi har et projekt, som skal være færdigt næste sommer, så vi vurderede, at det var bedst for samarbejdet med fagforeningen«, forklarer Sigurd Nissen-Petersen.

Vi mener bestemt, at der er tale om kædeansvar i denne sag. Sila Grage, faglig sekretær

Der har i årenes løb været en del sager om løn- og arbejdsvilkår ved byggeriet af Cityringen, som i høj grad har været præget af udenlandske entreprenører, men i de seneste år har der været et tættere samarbejde mellem CMT og fagbevægelsen.