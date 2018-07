Sagen forfra: Da lille Danmark blev en stormagt i Østeuropa I en kort periode i 1990’erne glemte Danmark at være en småstat og gik forrest for at indlemme Estland, Letland og Litauen i Nato og EU. Danske ministre med milliardchecks i lommen turde pludselig tale de russiske generaler midt imod. Ikke alle pengene blev dog brugt lige fornuftigt.

FOR ABONNENTER 24. august 1991 modtog udenrigsminister Uffe Elleman-Jensen (V) et opkald på sin Dancall-mobiltelefon fra sin estiske kollega, Lennar Mori. Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her