Duer din deodorant heller ikke for tiden? Væn dig til det: Nu bliver varmen endnu varmere Hvis du ikke allerede har anskaffet dig badebukser eller -dragt, så er der nu ingen vej udenom. I næste uge kommer temperaturen op omkring 30 grader, og DMI's solprognoser fortsætter juli måned ud.

For tiden er Danmark inddelt i to feriefolkefærd: de skyggehungrende vs. solbadende.

Enten vokser vasketøjsbunken proportionelt med deodoranternes tabte kamp mod sommervarmen - eller også er den svundet ind en slet glemt pligt, fordi det eneste, familien går rundt i disse dage, er bikini, badedragt og badebukser.

Heden bager over vores lille land, og vagtchef ved DMI Dan Nilsvall fortæller, at det er vanskeligt at sige, hvor længe det varme vejr bliver ved. Men vi kan i hvert fald roligt forvente, at det fortsætter en uge og måske 14 dage endnu.

»Det ser ud til, at det i den kommende uge kan blive rigtig varmt med flere steder op omkring og måske også over 30 grader«, siger Dan Nilsvall.

DMI forventer, at det endnu varmere vejr starter onsdag, og muligvis stopper i næste weekend eller lidt derefter.

»Efter den her periode med ekstrem varme vil det formentlig blive lidt køligere. Men kun lidt, for temperaturen vil herefter stadig ligge på en 22-27 grader«, siger vagtchefen.

Værn om vandet og drik det

Det er mange år siden, at Danmark sidst svedt så meget, som det er tilfældet denne sommer.

»Den højeste temperatur blev målt i 1941 med 35,3 grader. Denne sommers varme er meget ekstrem, og det er meget vigtigt at drikke vand, så man ikke dehydrerer«, siger Dan Nilsvall.

I en tørketid, hvor Sverige kæmper med skovbrande, lyder rådet fra DMI, at man skal holde sig i skyggen, passe godt på, hvis man griller samt drikke vandet i stedet for at vande amok på den engang grønne græsplæne, der nu mest af alt ligner hessiantapet.

»Vi skal værne om det vand, vi har. Hvis vi begynder at vande alt for meget, kan det ramme det danske samfund, og vi får problemer med vandforsyninger i hele landet, så selv om alt er meget tørt, skal vi ikke vande amok«.

Med andre ord er det altså ind i skyggen, ud i bølgen og eventuelt drop at lede efter gode deodoranter. De har alligevel ingen chance i denne varme.