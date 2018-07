Helgi hjalp med slukningen af svenske skovbrande: »Vi blev mødt med så meget kærlighed, velvilje og værdsættelse« Første hold af danske brandfolk vendte hjem fra Sverige sent mandag aften efter fem dage i de brændende skove.

En hvid røg steg op, hver gang et af de rød-gule brandslukningsfly smed en vandbombe ned over den brændende skov. Skovbunden var dækket af grå aske. I luften lød der en konstant snurren fra helikoptere, der fløj i pendulfart i alle retninger over de grønne trætoppe med fuldstændig forkullede stammer.

»Det var som en myretue af aktivitet i et kæmpestort område«, fortæller Helgi Bachmann, der mandag aften vendte tilbage fra de brændende svenske skove.

Her fortæller han om det fantastiske arbejde, han sammen med 27 andre frivillige indtil nu har gjort for at hjælpe med at slukke ilden i en af de mange brændende skove. 5 dage med kun få timers søvn, kaotiske tilstande og hjælp fra lokale.

Ingen erfaring med skovbrande

Helgi Bachmann er 32 år og arbejder normalt som sektionsleder i Beredskabsstyrelsen. I onsdags blev han ringet op og spurgt, om han ville med til Sverige for at hjælpe med at slukke de voldsomme skovbrande.

Få timer efter sad han i sin bil på vej til beredskabscentret i Hedehusene. Selv om han også har været indsatsleder hos det kommunale brandvæsen de seneste 5 år, havde han ikke før været med til at slukke en skovbrand. Kun enkelte naturbrande og markbrande herhjemme.

»Jeg prøvede at forestille mig i mit hoved, hvordan situationen mon var deroppe. Stod det hele bare og brændte om ørerne på én, eller var det bare noget med lidt ulmen?«.

Meget arbejde, lidt søvn

Da køretøjerne var pakket med udstyr og efter få timers søvn, kørte de 28 danske frivillige brandfolk torsdag morgen knap 1.000 kilometer for at hjælpe deres svenske kolleger. Ved ankomsten gik de i gang med det samme. En af de første opgaver var at forhindre, at ilden bredte sig til en nærliggende skov, hvor der ligger et kraftværk.

Man kunne sagtens blive vækket midt i sin søvn, fordi vi havde fået en ny opgave, vi kunne løse. Det skete hele tiden Helgi Bachmann

De lagde slanger ud i strategiske linjer og vandede skoven. På den måde sikrede de sig, at ilden ikke kunne sprede sig. Mandskabet delte sig i 3 hold, hvor de skulle arbejde i 8 timer ad gangen. Men det betød ikke, at de kunne slappe af de øvrige 16 timer.

»Man kunne sagtens blive vækket midt i sin søvn, fordi vi havde fået en ny opgave, vi kunne løse. Det skete hele tiden«.

Hjemme fra Danmark blev der sendt mere udstyr op, og det gav mulighed for at løse flere opgaver.

»Vi fik hjælp af det svenske hjemmeværn. Vi gør tingene på forskellige måder, men det var lige meget, vi havde samme mål. Det fungerede helt vildt godt. De var professionelle og kløede på med et smil«.

Hjælp fra de lokale

Svenske borgere sendte også hjælp af sted. Alt fra tandtråd og mobilopladere til hygiejneprodukter blev indleveret til Røde Kors, der havde en lille ’shop’, hvor de danske brandfolk kunne hente det, de manglede.

Håndværkere donerede tørre T-shirts til at erstatte de våde. Og det lokale pizzeria troppede op med 100 pizzaer og spurgte: »Hvem er sulten?«.

Det danske hold sov på et vandrehjem. De få timer, de kunne sove. Ude foran var helikopterlandingsbanen, og der var hele tiden helikoptere, der enten skulle køle af eller varme op.