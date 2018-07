Københavns Kommune og staten ignorerede advarsel: Døve-svindel kunne være undgået Ungdomsbladet Visualis skrev i 2012 en guide til, hvordan døve misbruger tolkeordningen, og advarede Københavns Kommune om det. Men ingen reagerede.

Kunne du tænke dig at tjene mindst 30.000 kroner om måneden uden at løfte en finger?

Så følg disse seks nemme trin, og lev et liv i sus og dus!

Det lyder som et pyramidespil eller en suspekt reklame på internettet. Men det er faktisk en advarsel om muligt bedrageri, som Københavns Kommune og staten ignorerede i årevis.

FAKTA Snyd med tolkemidler Døve og tegnsprogstolke mistænkes for i årevis at have bedraget det offentlige kasser for millioner af kroner. Det kunne Politiken afsløre mandag på baggrund af aktindsigter og samtaler med en lang række folk i det danske døvemiljø. Snyderiet foregår på flere måder. Den mest kendte er at misbruge døves ret til 20 timers betalt tolkebistand om ugen i forbindelse med deres arbejde. En tegnsprogstolk koster mellem 650 og 980 kroner i timen og har til opgave at tolke mellem tegnsprog og tale. Ved at lyve om antallet af tolketimer kan en døv og en tolk i fællesskab fakturere kommunen for tolketimer, der aldrig har fundet sted. Det kan give en indtægt på helt op til 78.400 kroner om måneden, som parterne kan dele. Vis mere

I går kunne Politiken beskrive, hvordan personer i det danske døvemiljø er mistænkt for i årevis at have snydt stats- og kommunekasserne for millioner af kroner via tolkeordningen. Aktuelt efterforskes flere sager om muligt bedrageri i en række kommuner. Men allerede i oktober 2012 blev myndighederne advaret.

Det skete i ungdomsbladet Visualis i artiklen ’Den ultimative guide til at tjene ekstra penge’. Bladet blev udgivet af Danske Døves Ungdomsforbund og forklarede i seks nemme trin, hvordan døve kan udnytte reglerne for tolkning.

Ved at oprette et enkeltmandsselskab og ansætte en tolk, forklarede guiden, kan en døv fakturere kommunen for fiktive tolketimer, der aldrig har fundet sted, og på den måde tjene kassen.

»Der er altså en risiko for, at der kunne være nogen derude, som hvert år tømmer kommunekassen for cirka en halv million kroner. Og som gør det helt bevidst. Det er nemt, ligetil og lokkende – men ulovligt«, skrev Visualis.

Artiklen var en provokation mod de døve, der fejede snyderiet ind under gulvtæppet, men også til systemet, der ikke anså det for at være et problem Troels Madsen, daværende chefredaktør

Artiklen var ment som satire, der skulle få døvemiljøet og myndighederne til at reagere. Det fortæller daværende chefredaktør Troels Madsen, der skrev artiklen. Derfor gik han i 2012 til Københavns Kommune, der er landets største aftager af tolkebistand til døve, og fortalte dem om problemet.

Men til hans overraskelse reagerede kommunen ikke.

»Artiklen var en provokation mod de døve, der fejede snyderiet ind under gulvtæppet, men også til systemet, der ikke anså det for at være et problem«, siger Troels Madsen og fortsætter:

»I det blad, hvor jeg skrev guiden, spurgte jeg også to ansatte i Københavns Kommune om problemet med socialt bedrageri. De sagde, de var klar over, at det var muligt, men at det var op til politikerne at løse det«.

De to ansatte, Troels Madsen mødte i 2012, arbejder stadig i Specialindsats Handicap under Københavns Kommune. Det er den ansvarlige myndighed, der giver tolkebevillingen til de døve.

Kommunen skifter taktik

Politiken har spurgt kommunen, hvorfor man ikke reagerede i 2012, da Visualis gjorde de to ansatte opmærksomme på problemet med socialt bedrageri. I en mail svarer kommunen:

»I forhold til artiklen fra 2012, kommenterede de to medarbejdere dengang på, at der er generelle problemer i lovgivningen, der muliggør snyd. Kommunerne har løbende forsøgt at rejse problematikken overfor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star). Senest ved et møde i maj«, skriver kommunen og fortsætter:

»Det er vores opfattelse, at kommunerne ikke kan løse problemerne alene. Lovgivningen er fyldt med smuthuller, og Københavns Kommune vil gerne have Beskæftigelsesministeriet og Folketinget til at hjælpe med at lukke hullerne i lovgivningen«.

I dag har tonen dog fået en anden lyd. Ifølge flere i døvemiljøet, Politiken har talt med, har Københavns Kommune det seneste halve år strammet kontrollen med tolkebistand gevaldigt.

En af dem, der har mærket det, er tandplejer Camilla Abelgreen Michaelsen. I dagens Politiken fortæller hun sin historie.

»Det er allerede hårdt at være døv. Der er så mange barrierer for os, og det gør mig vred, at jeg skal kæmpe for noget, som jeg har ret til«, siger tandplejeren, der i fire måneder ikke kunne få tolkebistand bevilget fra Københavns Kommune.

En af årsagerne til sporskiftet er whistlebloweren Michael Schou Vestergaard. I mandagens Politiken fortalte han, hvordan han på fem måneder i 2017 tjente 600.000 kroner ved at fakturere tre andre kommuner for fiktive tolketimer.