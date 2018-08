International messe messe i København skal udbrede kendskabet til cannabis I næste måned åbner NorthGrow Expo i Bella Center, hvor der vil blive diskuteret hashdyrkning, rygerkultur og medicinsk cannabis. Arrangøren mener, at med indførelsen af forsøgsordningen om lægeordineret cannabis er vejen banet for fri hash i Danmark inden for få år.

På en bænk på gangen uden for konferencelokalet er en agent fra firmaet Paradise Seedsi Amsterdam fordybet i samtale med en kollega fra PharmaHemp, en cannabisolie-producent fra Slovenien. Inde i selve messeområdet har repræsentanter for Black Leaf, der laver rullepapir i Tyskland, slået sig sammen med canadiske kollegaer i en lidt støjende præsentation.

Den bliver blandt andet overværet af en cannabislobbyist fra Landbrug & Fødevarer, et par lokalpolitikere fra Frederikshavn og Københavns overborgmester, Frank Jensen. Sammen er de fire på vej til en paneldebat, der afholdes af en af messens hovedsponsorer i PharmaHemp Conference Hall.

fakta Medicinsk cannabis Siden 1. januar har en afgrænset patientgruppe kunnet få lægeordineret cannabis. Specifikt omfattet af forsøgsordningen er sklerose-patienter, rygmarvsskadede, folk i behandling med kemoterapi og smertepatienter. For alle patientgrupper gælder det, at godkendte lægemidler bør være afprøvet, inden behandling med medicinsk cannabis forsøges. Det er patienternes læge, der beslutter, hvornår medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen. Ligesom det er egen læge, der udskriver den medicinske cannabis, og apotekerne, der udleverer den efter recept. Forsøgsordningen skal evalueres efter fire år. Oprindelig var det planen, at den danske stat skulle købe cannabis i udlandet. Siden har regeringen besluttet at give danske landmænd lov til at producere. Vis mere

I et andet konferencerum er den amerikanske farmer Frenchy Cannoli i færd med at fortælle om, hvordan han fremstiller hash hjemme i staterne. Hos nogle fynske stadeholdere er der en publikumskonkurrence i gang. Firmaet fra Fyn har en håndfuld af deres bonger, der efter sigende skulle være blandt de bedste i Danmark, på spil. Fra højttalerne vælter et syret rocknummer fra 1960’erne ud. »Hey, sig mig, er det ikke den fra ’Easy Rider’?: Don’t bogart that joint, my friend/ Pass it over to me./ Roll another one/ Just like the other one./ This one’s burnt to the end/ Come on and be a friend ...«.

Et par gutter fra et norsk firma, der producerer vindmøllevinger af hamp, er ved at aftale, hvornår de kan mødes over en ryger på hotellet inde i byen.

Scenariet forekommer ganske vist noget stenet. Men selvom hash stadig er et ulovligt stof i Danmark, vil scener, der til forveksling minder om disse, udspille sig i København om ganske få uger, når NorthGrow Expo, Nordens første cannabismesse, løber af stablen i Bella Center i Ørestad. Den længe planlagte messe kommer til at foregå i dagene fra 7. til og med 9. september.

»Den offentlige del af messen kommer til at brede sig over 5-6.000 kvadratmeter med stande, udstillinger, foredrags- og møderum. Det største mødelokale vil have plads til 280 deltagere fra virksomheder tilknyttet cannabis- og hampeindustrien i Danmark og resten af Europa. Virksomheder, der laver rullepapir, bonger, hampetøj, kosmetik, hudpleje, plastik, fødevarer, øl og gin, hampeblomster et cetera«, fortæller en af arrangørerne, Cutter Merhi, og fortsætter med at rulle den røde løber ud for sit arrangement:

»Cannabisproducenter fra Danmark og udlandet vil også være repræsenteret. De vil så, til forskel fra de fleste andre, ikke have deres produkter med. Det er nemlig ulovligt. Men de vil fortælle om deres arbejde inden for medicinsk cannabis, om hvordan de arbejder og hvorfor, og hvad fremtidsperspektiverne er for cannabisproduktion i Danmark«, siger Merhi.

Messe NorthGrow Expo Messen finder sted i weekenden 7.-9. september i Bella Center Copenhagen. Der er lige nu 65 udstillere og 25 talere. Fredag er der fokus på medicinsk cannabis. Fra produktion og opbevaring til information til læger. Scleroseforeningen deltager i en debat om bedre tilgængelighed til medicinsk cannabis og perspektiverne ved øget tilskud til medicinen. Lørdag vil debatterne især handle om forholdene for rekreativ cannabis i Danmark sammenlignet med i andre lande. Eksperter fra flere af de lande, hvor cannabis allerede er legaliseret i en eller anden form, vil fortælle, hvordan det foregår hos dem, ligesom producenter fra Europa, USA og Sydamerika vil fortælle, hvordan de producerer netop deres hash. Søndag er der fokus på hamp og personlige erfaringer. Her kommer både folk, der bruger medicinsk cannabis, og ’rekreative’ brugere og fortæller om, hvordan de bruger hash. Der vil endog være indledere, der fortæller om deres hashpsykoser og deres kamp for at komme ud på den anden side. Der vil også være oplæg fra danske virksomheder, der anvender hamp i produktionen, for eksempel til vindmøllervinger. Vis mere

Ulovlig coffeeshop

Den hurtigsnakkende 35-årige københavner har igennem en årrække stået bag en lang række forskellige initiativer til at etablere mere liberale vilkår omkring hash og pot i Danmark. Han har blandt andet solgt cannabis online, og for nogle år siden etablerede han en coffeeshop med hashsalg efter hollandsk forbillede i en nedlagt butik i det indre København. Det var selvfølgelig ulovligt, så Cutter Merhi måtte betale nogle klækkelige bøder indimellem.

Han indledte selv sit forhold til cannabis, da han i 1990’erne blev en del af den del af hiphopkulturen, der med udgangspunkt i Christiania og Islands Brygge flirtede med reggae og dancehallmusikken fra Jamaica. I forhold til de fleste andre hashrygere kom Cutter selv relativt sent i gang med at ryge. Men de seneste 10-15 år er der næppe gået en dag, uden at han har fyret op for den fede i en eller anden form.

Messen er ikke en politisk manifestation for at få fri hash i Danmark. Det vigtigste formål for os som arrangører, og også for mange af de deltagende, er at give folk mulighed for at få et indblik i, hvad der foregår i de miljøer, der beskæftiger sig med cannabis og beslægtede stoffer, ikke bare herhjemme, men også internationalt Cutter Merhi, medarrangør af NorthGrow Expo

Men messen, understreger han, er andet og mere end en manifestation af opbakning til legalisering af cannabis. Cutter Merhi betegner selv NorthGrow Expo som et nødvendigt skridt for styrkelse af dansk cannabiskultur og -industri. Selv om hash og beslægtede stoffer er forbudt i Danmark, er der opstået en fuldt lovlig og særdeles levedygtig industri og kultur omkring det euforiserende stof her i landet.

Instrumenter, maskiner, piber, chillummer, bonger, bøger, tøj, vandpiber og andre ting og sager, der knytter sig til cannabis, har i mange år været i fri handel i Danmark. Med den 4-årige forsøgsordning om medicinsk udskrivning af cannabis, der blev vedtaget i Folketinget sidste år og har været gældende siden 1. januar, er hash i sig selv også blevet en lille smule frigivet i Danmark. Med forsøgsordningen fulgte etableringen af en pulje på 22 millioner kroner, igennem hvilken læger kan ordinere medicinsk cannabis mod en række specifikke lidelser: til sklerosepatienter, rygmarvsskadede, folk i behandling med kemoterapi og smertepatienter. Med forsøgsordningen er der åbnet for lovlig udvikling og udveksling af mange flere produkter med tilknytning til cannabis. Det var forsøgsordningen, der gav det sidste skub i retning af at etablere en større begivenhed for den nye industri, fortæller Cutter Merhi:

»Formålet med messen er at udbrede kendskabet til cannabis og hamp i Danmark. Det er ganske enkelt vores hensigt at oplyse danskerne, at udvide befolkningens og politikernes viden om, hvad der foregår i Cannabisindustrien«, siger Cutter Mehri, som er medarrangør af hashmessen i Bella Center. Foto: Louise Herrche Serup

»Formålet med messen er at udbrede kendskabet til cannabis og hamp i Danmark. Det er ganske enkelt vores hensigt at oplyse danskerne, at udvide befolkningens og politikernes viden om, hvad der foregår i cannabisindustrien. Det gør vi naturligvis i håb om, at det kan medvirke til at få tingene til at rykke«.

Indblik i cannabismiljøer

»Men messen er ikke en politisk manifestation for at få fri hash i Danmark. Det vigtigste formål for os som arrangører, og også for mange af de deltagende, er at give folk mulighed for at få et indblik i, hvad der foregår i de miljøer, der beskæftiger sig med cannabis og beslægtede stoffer, ikke bare herhjemme, men også internationalt. Messen skal facilitere muligheder for, at særligt interesserede borgere, politikere og embedsmænd kan mødes og udveksle viden om emnet, uafhængigt af om de selv er for eller imod legalisering af hash«.

»Ligesom enhver anden handelsmesse bliver NorthGrow Expo et forum, hvor branchefolk mødes, producenter kan finde nye kunder, og forskellige interessenter i markedet kan danne netværk«, siger Cutter Merhi og understreger, at messen under ingen omstændigheder kommer til at facilitere ulovligheder. Rygning og besiddelse af cannabis vil være lige så ulovligt på messen som alle andre steder i landet. Loven gælder overalt og er lige for alle. Næsten, for nu findes der jo de 17 virksomheder i Danmark, der i forbindelse med forsøgsordningen har tilladelse til at dyrke, besidde, forarbejde og handle med cannabis. Mange af disse virksomheder vil naturligvis være til stede på messen i Bella Center. Ligesom internationale virksomheder, der arbejder med gødning, frø og fremstilling af cannabisolie.

Rusmiddel Hash Hash er efter alkohol det mest udbredte rusmiddel i Danmark. Hash er et af de rusmidler, der sidder i kroppen allerlængst. Hash har en halveringstid på seks dage – den tid, det tager, før halvdelen af stoffet er ude af kroppen. 41 procent af de unge under 25 år i 2017 har røget hash, og 20 procent har et aktuelt brug – det vil sige, at de oplyser at have brugt hash inden for det seneste år.

De mange fine ord til trods lyder meget af det stadig som lidt af en skæv happening. Men på Bella Center imødeser man cannabismessen med stoisk ro og planlægger at lægge lokaler og udstyr til messen med nogenlunde samme beredskab, personale og forberedelsesgrad som ved en enhver anden af de mange handelsmesser, centret lægger lokaler til.

»Bella Center Copenhagens rolle i forhold til NorthGrow Expo er, at vi betragter firmaet som enhver anden kunde. Emnet medicinsk cannabis og udviklingen inden for cannabisindustrien er et højaktuelt anliggende som så mange andre. Således er NorthGrow underlagt akkurat de samme gældende regler og love, som alle andre udstillere her på matriklen. Så længe disse overholdes, er de velkomne til at afholde arrangementet hos os i år«, siger Malina Lebrecht Hye, som er udstillingsdirektør på Bella Center Copenhagen.

For seriøs til happenings

Cutter Merhi fortæller: »Vi arbejdede i udgangspunktet med en idé om at arrangere og anmelde politiske demonstrationer for fri cannabis i messedagene lige uden for Bella Center på offentlige arealer. På den måde tænkte vi, at vi kunne udnytte den praksis, politiet har haft ved skiftende fri hash-demonstrationer og marcher gennem de seneste mange år: at man fra politiets side anså hashrygning som en del af den politiske ytring imod forbuddet, når det foregik i forbindelse med demonstrationerne«.

»Det førte til nogle komiske situationer, hvor folk, der var med i demoerne, kunne gå på gaden og ryge tjald og pot, samtidig med at andre, der sad og røg i en port eller en baggård på ruten, fik konfiskeret deres stoffer og forelagt bødeforlæg af politiet«.

I dag anser Merhi messen for at være alt for seriøs og væsentlig til at skulle eksponere den slags ytringer og happenings.

»Det ville simpelthen virke for søgt, hvis vi arrangerede fri hash-demonstrationer på en øde vej eller p-plads i Ørestad, så det gør vi ikke. Hverken Bella Center eller vi vil lægge op til, at man bruger cannabis på messen eller på udenomsarealerne. Men i sagens natur kan vi jo ikke blande os i, om folk ryger, eller hvor de gør det. Det er en politiopgave, fordi det er ulovligt«, siger messearrangøren med et skævt smil.

Politiet kan vel lukke messen, hvis de synes, der bliver røget for meget hash?

»Nej, det tror jeg ikke. Politiet kan udskrive bøder til hver enkelt, der ryger. De vil have ret til at visitere folk og den slags. Men jeg tror heller ikke, at det vil være i nogens interesse at lukke messen af den grund«.