Ekstrem varme rammer Danmark: Mulighed for rekord

Weekenden har for mange danskere været et forfriskende afbræk fra den seneste tids tårnhøje temperaturer, men snart er det forbi.

En varmfront har kurs mod Danmark, og frem mod onsdag peger temperaturkurven i den grad opad.

Det oplyser vagthavende ved DMI Bolette Brødsgaard, som tilføjer, at den danske temperaturrekord på 36,4 grader kan stå for fald.

»Hvis der er et vindstille sted og masser af solindstråling, så er det ikke umuligt, at vi kan komme op og slå rekorden onsdag«, siger hun.

Mandag holder temperaturerne sig i omegnen af 20 og 25 grader, tirsdag stiger de op til op mod 30 grader, og onsdag er dagen, hvor temperaturen flere steder kan komme i nærheden af 35 grader.

Rekorden på 36,4 grader blev målt 10. august 1975 i Holstebro.

Det er dog ikke umiddelbart dér, hvor der er størst sandsynlighed for at rekorden kan falde.

»Sønderjylland og Sjælland er de steder, hvor der er størst chance eller risiko for at slå rekorden - det er jo, hvordan man oplever det«, siger hun.

»Men der skal ikke meget til for, at det ikke bliver muligt. Det kan være, at det begynder at blæse mere, så der kommer omrøring i luften, og der kommer lidt kølighed med. Der kan også komme skyer«.

DMI's vagthavende oplyser, at det ved så høje temperaturer er vigtigt at være ekstra opmærksom på varmen.

