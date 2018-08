Flere ansatte i ældreplejen udsættes for vold af demente

Bid, fysiske slag eller trusler om vold er dagligdag i arbejdet med demente.

Hver tredje ansatte i ældreplejen er således udsat for vold eller trusler om vold fra demente mindst én gang om måneden.

Det viser en opgørelse lavet af FOA blandt social- og sundhedspersonale i hjemmeplejen og på plejehjem, skriver Avisen Danmark.

Antallet af plejere, der er udsat for vold og trusler om vold af demente, er stigende, siger arbejdsmiljøkonsulent Charlotte Bredal fra FOA til avisen.

»Vi kan konstatere, at antallet af demente er voldsomt stigende. Det er fuldstændig uholdbart. Vi ser et rekrutteringsproblem, og vi vil også gerne have medarbejdere, der har lyst til at blive i faget«.

»Men det kræver, at de har nogle ordentlige betingelser at arbejde under. Det er en kæmpe udfordring«, fortæller hun.

Hos Videnscenter for Demens forudser man, at antallet af demente i Danmark vil stige med cirka 72 procent fra 2017 til 2040.

En af dem, som har oplevet volden på egen krop, er 33-årige Heidi Møller Madsen, der i syv år har arbejdet i ældreplejen.

Hun blev truet med et baseballbat, da hun under et almindeligt rutinebesøg hos en dement havde glemt at tage sin jakke med Sønderborg Kommune-logoet på.

»Mit hjerte hamrede helt vildt, da han kørte battet op ad min arm og op til hovedet. Jeg skulle bare væk derfra«, siger hun til avisen Danmark.

Episoden i Sønderborg er ikke første gang, at Heidi Møller Madsen er blevet truet i forbindelse med sit arbejde med demente.

»Man pakker bare truslen væk. Til sidst er man ligeglad. Jeg tror, at det er en tilstand i vores fag, at man lærer at lægge låg på sine egne følelser«, siger hun.

Undersøgelsen fra FOA viser også, at alenearbejde øger risikoen for vold markant. Blandt ansatte i ældreplejen, der flere gange om dagen er alene med udadreagerende demente, er 26 procent dagligt udsat for vold.

For plejere, der sjældent eller aldrig er alene med udadreagerende demente, er to procent dagligt udsat for vold.

ritzau