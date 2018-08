Politisk ekspert om Radikales krav til S: Rød bloks stejle udmeldinger gavner kun Løkke Ønsket fra Radikale Venstre om at få garanti for en mere lempelig udlændingepolitik er et naturligt modsvar på Socialdemokratis enegang, mener politisk ekspert. Men åbne slagsmål kan blive dyrt for rød blok.

Udlændingepolitikken er det smertefulde omdrejningspunkt for de voldsomme udmeldinger i medierne, mener professor i statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen.

Her er hans analyse af dagens krav til Socialdemokratiet fra Morten Østergaard, Radikale Venstres formand, der hurtigt blev skudt til hjørne af Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen. Mens Alternativet hilser den hårde tone velkommen.

Hvad opnår Radikale Venstre ved at kræve skriftlig garanti for en udlændingepolitik, der ligger længere fra Dansk Folkeparti?

»Starten var, at Socialdemokratiet op til grundlovsdag meldte ud, at de ville danne en etpartisregering. Mette Frederiksens udmelding om at ville stå alene gjorde, at Alternativet meldte at de ville stille med en statsminister. Det vil Enhedslisten så også. Og nu svarer Radikale så igen: Vi vil godt samarbejde med Socialdemokratiet, men det skal være radikal politik. Det er helt naturligt for rød blok, for de ønsker at holde Socialdemokratiet væk fra at lave udlændingepolitik med Dansk Folkeparti«.

Er der tale om payback fra Morten Østergaards side?

»Det tror jeg ikke. Det er realpolitik. Det handler jo om at melde sin politik ud. Først gør Socialdemokraterne det, så kommer Radikale med deres bud. Og det giver dem en mulighed for at sige, hvad deres mærkesager, deres hjerteblod er. Det nye er, at man ikke længere venter til efter valget«.

Hvad betyder det, at man tyvstarter?

»Jeg er ikke sikker på, at det er sundt for rød blok og sammenhængsmuligheden. Samlet set, er det en svækkelse med alle de her ultimative krav. Det gør det ret nemt for andre at pege på uenigheden, så det giver ikke vælgerne et klart alternativ til en borgerlig regering«.

Hvem har fået mest ud af de sidste to måneder?

»Det, tror jeg, er Lars løkke. Det startede for Socialdemokratiet som et ønske om at melde klart ud om udlændinge. Hvis det får rød blok til at træde i spinaten, så gavner det Lars Løkke. Han kan bare sidde og se på, at de river hovederne af hinanden«.

Hvordan ser du den næste tid frem mod valget?

»Det bliver svært, for ingen kan træde ned nu, når de først har stillet krav og vil være statsminister. Muligheden for rød blok er at vise, hvad de kan på miljø, klima, energi, velfærd. Men uanset, hvad de gør for at danne en rød regering – så bliver udlændingeområdet akilleshælen«.

Hvem vinder?

»Meningsmålingerne siger stadig rødt flertal. Men det er klart, at det ikke gør regeringsforhandlingerne nemmere, at alle kravler op i høje træer med ultimative krav. Mette Frederiksen kan heller ikke gå alene som etpartiregering. Hun skal kunne snakke med støttepartierne«.

Så det her er en lose-lose for rød blok?

»Hvis man skal prøve at være lidt optimistisk, så kommer politikken til at stå klarere, når man diskuterer højlydt. Men jeg tror, det er vigtigt, at de taler politik og ikke bare om, hvem der skal være statsminister. Når vi spørger, hvorfor vælgerne sætter kryds, som de gør, så er det politikken. Og forhåbentligt får vælgerne lettere ved at se forskellene på partierne«, siger altså professor i statskundskab Kasper Møller Hansen.