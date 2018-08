Regeringen vil bruge én milliard kroner: 460 nye pædagoger til de mest udsatte børn Børn i sårbare familier skal have en bedre start på livet. Det foreslår regeringen nu at afsætte en milliard kroner til på finansloven.

Jeg vil også!«, skriger en lille mørkhåret pige og kigger op på pædagogen, der kæmper for at følge med efterspørgslen af vandkander. En efter en løber de andre børn væk med små røde og blå kander og vander legepladsens blomster.

Men nu er vandkandekassen tom, og tårerne triller ned ad den lille piges kinder.

I den anden ende af legepladsen lyder et endnu højere skrig fra en pige i en rød trillebør.

Drengen ved siden af står og ser en smule betuttet ud. Pædagogen spurter tværs over legepladsen, hvor hun sætter sig på hug mellem de to børn og starter en fredsmægling.

Det er middagstid i den integrerede daginstitution Nova i Greve Kommune, og situationen kunne være hverdag i de fleste daginstitutioner landet over.

Men i Nova har pædagogerne en stribe særlige opgaver, fordi en stor del af børnene kommer fra sårbare familier.

Pædagogerne skal eksempelvis støtte forældre, der har svært ved at magte at være forældre, og de skal lære børnene meget basale ting.

Fremover vil institutioner som Nova få en ekstra håndsrækning, hvis det står til regeringen, som i sit forslag til næste års finanslov vil afsætte en milliard kroner over fire år til de første 1.000 dage af de mest udsatte børns liv.

Blandt andet skal 760 millioner kroner bruges til flere pædagoger i daginstitutioner med mange 0-2-årige børn fra sårbare familier.

Det svarer til, at cirka 450 daginstitutioner kan ansætte 1-2 uddannede pædagoger, i alt svarer det til cirka 460 fuldtidsstillinger.

»Vi ved, at hvis vi skal ændre de mest udsattes livsbane, så skal vi gøre det tidligt i livet«, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K), som sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fredag præsenterer regeringens ’1.000-dages-program – en bedre start på livet’.

Det nye initiativ følger op på den daginstitutionsreform, som et bredt flertal i Folketinget vedtog sidste år.

Med pengene fra reformen og det nye forslag vil i alt 14 procent af landets daginstitutioner have fået flere hænder.

Trange kår for en bred indsats

I pædagogernes fagforening Bupl er formand Elisa Bergmann begejstret for, at børnene kommer på finansloven, selv om hun pointerer, at der de seneste ti år er skåret meget på daginstitutionsområdet.

»Skal man genoprette de besparelser, viser vores beregninger, at der skal bruges to milliarder. Men jeg ved, at det er svært at finde flertal for den brede indsats, så derfor er det positivt, at man begynder med at målrette midlerne mod de yngste og mest sårbare«.

Også lektor i psykologi Grethe Kragh-Müller fra DPU – Aarhus Universitet, som forsker i daginstitutioner, mener, at regeringen rammer rigtigt, for forskningen viser, at flere pædagoger med de rette kvalifikationer kan hjælpe også de udsatte børn.

»Overordnet set er det rigtig godt, men hvad med alle de børn, man ikke rammer? Der vil være mange udsatte børn, som ingen hjælp får. Derfor erstatter det her ikke behovet for minimumsnormeringer i daginstitutionerne, så alle børn får en god start«, siger hun.

I Kommunernes Landsforening bakker formanden for børne- og ungeudvalget, Thomas Gyldal Petersen (S), op om regeringens forslag. Dog vil kommunerne gerne have indflydelse på, hvordan pengene fordeles.

»Der kan være institutioner, som passer i de objektive kriterier for at være socialt udsatte, men hvor der i forvejen er bevilget penge, mens naboinstitutionen har problemer, men ikke passer ind i måltallet«, siger Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev.

Ifølge Socialministeriet skal udspillet finansieres af »nye penge«, og der er ikke lagt op til besparelser på daginstitutionsområdet på finansloven, som skal forhandles på plads i løbet af efteråret.