Mange bilister holder ikke afstand: »Som cyklist har du ikke en kinamands chance. Du er overladt til bilisternes opmærksomhed eller mangel på samme« En stor del af bilisterne kører tæt på, når de overhaler cyklister, viser målinger fra en østjysk cyklist. Hver tredje passerer passerer med under halvanden meters afstand.

Jens Peter Hansen fra Hvidsten og hans venner er blevet overhalet på cykel omkring 1.500 gange.

Så mange gange har bilister passeret ham og andre cyklister, mens der var monteret en ultralydsender og et kamera på cyklerne.

Grejet har målt, hvor tæt på bilisterne kom. Og det giver den ivrige cyklist et tydeligt billede af, hvordan bilisterne opfører sig over for de cyklende, når de kører forbi på landevejene og kommunevejene i det østjyske.

»I gennemsnit passerer de med 1,75 meters afstand, hvis der ikke er nogen modkørende, og med 1,35 meter, hvis der er modkørende«, siger han.

»Mange bilister holder en fornuftig afstand. To tredjedele af dem giver over 1,5 meter. En tredjedel giver under 1,5 meter. De burde tænke over, om de ikke kunne give 20-30-40 centimeter mere«.

KRAV TIL OVERHALING Færdselsloven pålægger den overhalende at undgå at udsætte andre for fare. Den kræver bl.a., at der udvises særlig agtpågivenhed over for trafikanter, der færdes i kørebanens højre side. Kørende, der vil overhale, skal sikre sig, at dette kan ske uden fare.

Vejdirektoratet har netop udgivet en analyse af cyklisters dødsulykker på landet. Den viser, at mange af ofrene køres ned af bagfrakommende køretøjer.

Det rejser spørgsmålet, hvorvidt der skal indføres skærpede krav til bilister, der passerer cyklende på landeveje og kommuneveje uden cykelstier.

Tre procent af bilisterne kører meget tæt på

Jens Peter Hansen er formand for Cyklistforbundets afdeling i Randers og Venstrepolitiker. Han kører hver dag de 53 kilometer mellem Hvidsten og Aarhus og har oplevet lidt af hvert under sine pendlerture på cyklen. I samarbejde med TrygFonden gik han i gang med at få målt den afstand, bilisterne holder til de cyklister, de overhaler.

»Jeg lavede målingerne, fordi jeg er nysgerrig af natur. I stedet for at snakke på baggrund af følelser ville jeg prøve at se, hvad fakta er«.

På baggrund af de mange målinger af overhalende bilisters afstand kan han i dag konstatere, at rigtigt mange holder en fornuftig afstand.

»Kun tre procent giver under en meter«, oplyser han.

Som cyklist har du ikke en kinamands chance. Du er overladt til bilisternes opmærksomhed eller mangel på samme. Jens Peter Hansen

Dét er stærkt ubehageligt at blive passeret så snert af hurtigtkørende biler.

»Som cyklist har du ikke en kinamands chance. Du er overladt til bilisternes opmærksomhed eller mangel på samme. Man kan ikke holde øje med de biler, der kommer bagfra og kan ikke se, om de har travlt med mobilen eller har solen i øjnene og et sekund senere kører ind i én.«

Hvordan oplever du de tætte overhalinger?

»Nogle gange er det ubehageligt. Jeg tænker, at dét var ikke i orden. Hvorfor gør de det? Og jeg bliver en smule vred over, at nogle mennesker ikke viser hensyn, selv om det ikke vil koste dem noget. Og over, at nogle er så ligeglade med, hvad de påfører andre af ubehagelige oplevelser«, siger cyklisten fra Hvidsten.

»Det er nok et spørgsmål om kulturen hos nogle bilister. Man har købt bil og betalt skat og 'her skal vi køre'. Vover nogen sig så ud at cykle på vejbanen, må de selv om det«.

Tror ikke på et lovkrav om en mindsteafstand ved overhaling

En række lande har allerede indført krav om, at motortrafikanter skal holde en sikker afstand til de cyklister, de overhaler. Som regel skal det ske med mindst 1,5 meters afstand. Men Jens Peter Hansen er ikke sikker på, at det er rette vej at gå i Danmark.

»Jeg vil være skeptisk over, om det kan håndhæves. Det er ikke vigtigt for mig, at der kommer lovgivning. Det er vigtigt, at der bliver givet lidt mere plads til cyklisterne ved overhaling. Vi må minde hinanden om, at det er vigtigt. Det kommer ikke bare ved at vedtage en lovgivning om det«.

Foto: Læserfoto: Ole Olesen Flere australske delstater har indført krav om mindst halvanden meters afstand, når bilister overhaler cyklister på vejene.