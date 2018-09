Fri omgangstone må ikke længere undskylde sexchikane Regeringen vil ændre loven, så tonen på arbejds-pladsen ikke tillægges betydning i sager om sexchikane. Erstatninger til ofre skal også hæves.

I lyset af #MeToo-bevægelsen lægger regeringen nu op til at ændre loven for, hvordan seksuel chikane på arbejdspladsen skal dømmes og straffes.

I dag får ofre for seksuelle krænkelser på arbejdspladsen i gennemsnit 25.000 kroner i godtgørelse, men det beløb skal stige til 33.000 kroner, fremgår det af et lovforslag, som regeringen fredag sender i høring.

Regeringen vil desuden have skrevet ind i ligebehandlingsloven, at lige arbejdsvilkår også omfatter et forbud mod seksuel chikane. Endelig skal det understreges, at der ikke skal lægges vægt på omgangstonen på en arbejdsplads, når sager om seksuel chikane bliver vurderet.

»Der har været alt for mange eksempler på seksuel chikane, og derfor skal det være nemmere at forstå loven og forfølge dem, der måtte udøve seksuel chikane«, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Netop omgangstonen på arbejdspladsen bliver hyppigt brugt som et kriterium, når det skal afgøres, hvorvidt grænseoverskridende kommentarer skal dømmes som seksuel chikane eller ej.

Det fortæller lektor på Aalborg Universitet Lise Rolandsen Agustin, der er en af forfatterne bag en kortlægning af de godt 100 sager om sexchikane, der er ført i Danmark gennem de seneste 30 år.

Derudover kommer et ukendt antal af sager, der aldrig bliver efterprøvet.

»I nogle sager bliver en fri omgangstone brugt som en undskyldning, og derfor er det vigtigt, at der bliver sendt det her signal om, at det ikke kan anvendes som en begrundelse for at frifinde«, siger hun.

Hun roser også den højere godtgørelse, men så gerne, at det i loven blev tydeliggjort, at seksuel chikane er arbejdsgiverens og ikke den enkelte ansattes ansvar.

Også i Djøf kalder arbejdspolitisk chef, Edith Jakobsen, det for »helt afgørende«, at omgangstonen ikke længere skal have betydning.

»De sager, hvor man netop har lagt vægt på omgangstonen, er jo helt groteske, for det betyder også, at er man uheldig at være ansat i en branche, hvor omgangstonen er til den hårde side, når det gælder sexisme, så er det bare ærgerligt. Så skal man kunne tåle mere«, siger hun.

Til gengæld så hun gerne, at godtgørelsen blev sat endnu mere op.

»Ideelt burde godtgørelsen være på niveau med, hvad der gives i forbindelse med uberettiget fyring, som typisk er noget højere«, siger hun.

Samme efterlysning lyder fra fagforeningen HK, hvor næstformand Martin Rasmussen også savner, at regeringen stiller krav om, at virksomheder skal forebygge seksuel chikane. Et ønske, som både Djøf og 3F også bakker op om.

»Den del er mindst lige så væsentlig. Men det er rigtig godt, at godtgørelsen bliver sat op, selv om vi gerne havde set, at den skulle være endnu højere«, siger Martin Rasmussen.

Mens DF bakker op om regeringens planer, vil Socialdemokratiets ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff, have en endnu højere erstatning til ofre:

»Det bliver nødt til at være et højere beløb, for eksempel 50.000, så det gør ondt på den, der udøver seksuel chikane, og så det giver en bedre økonomisk beskyttelse for den, der bliver udsat for det«.

Troels Lund Poulsen afviser ikke, at beløbet kan hæves, når lovforslaget skal behandles i Folketinget.

»Er der gode argumenter for at gå højere op, så er det ikke mig, der kommer til at modsætte mig det«, siger han.