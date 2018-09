Justitsminister øger anklagemyndighedens vinderchancer før forbudssag mod Loyal to Familia Juraeksperter advarer om forringelser af retssikkerheden i nyt lovforslag om opløsning af bandegrupperingen LTF. Beviser fra aflytning kan inddrages uden godkendelse fra en dommer.

I jagten på en opløsning af bandegrupperingen Loyal To Familia (LTF) har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sendt et lovforslag i høring, som ifølge flere eksperter og jurakyndige organisationer kan få alvorlige retssikkerhedsmæssige konsekvenser.

Forslaget skal gøre det muligt for anklagemyndigheden i den kommende sag om opløsning af LTF uden videre at inddrage beviser, som politiet er stødt på under aflytninger og i ransagninger, og som ikke er omfattet af en dommerkendelse.

Det bryder med den nuværende praksis, hvor den slags beviser først skal godkendes af en dommer, før de kan bruges i en retssag. Går lovforslaget igennem, vil det ikke længere være nødvendigt.

Professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard kalder forslaget for stærkt betænkeligt:

»Den foreslåede regel vil ikke blot forringe retsstillingen for en i dette tilfælde forbudt forening, men også for enkeltpersoner med tilknytning til foreningen«, siger han.

Forslaget drejer sig om såkaldte tilfældighedsfund. Det er oplysninger, som politiet tilfældigt støder på, når de aflytter en borgers telefon, rum eller ransager et hjem. Eftersom aflytninger og ransagninger er et alvorligt indgreb i borgerlige frihedsrettigheder, skal der i princippet indhentes en dommerkendelse, og indgrebet må kun anvendes, når der er mistanke om alvorlig kriminalitet såsom narkokriminalitet.

I en efterfølgende straffesag må anklagemyndigheden som hovedregel kun føre beviserne mod den kriminalitet, som opfyldte betingelserne for indgrebet. Reglen beskytter borgerne imod, at aflytninger og ransagninger benyttes i småsager og i flæng.

Kun ved opløsning af en forening

Justitsministeriet skriver i sit lovudkast, at forslaget kun omfatter sager om opløsning af en forening. Den formulering bekymrer Karoline Normann, formand for Advokatrådets strafferetsudvalg:

»Det kan se uskyldigt ud, når det formuleres så bredt, men alle ved, at det specifikt drejer sig om, at skuffen med eksisterende tilfældighedsfund knyttet til LTF skal åbnes nu. Hvordan bestemmelsen fremadrettet vil blive anvendt mod andre foreninger, og om den generelt vil få betydning for mere lempelige efterforskningsmetoder hos politiet, vil kun tiden vise«, siger hun.

I sit høringssvar advarer Institut for Menneskerettigheder om, at der uden begrænsning i brugen af tilfældighedsfund er fare for, at mistanker mod LTF-medlemmer pustes kunstigt op for at kunne indsamle oplysninger, som kan bruges i sagen om opløsningen af foreningen.



Juraprofessor Jørn Vestergaard finder den advarsel velbegrundet:



»Når alle tilvejebragte oplysninger vil kunne bruges, vil det fjerne en tilskyndelse til at overholde retsplejelovens krav om mistankegrundlag i sager, som politiet efterforsker mod enkelte bandemedlemmer. Derfor er det vigtigt at opretholde de sædvanlige betingelser også i sager om opløsning af en forening«, siger han.

Advokat Michael Juul Eriksen, der repræsenterer LTF, mener, at Justitsministeriet med sit lovforslag forud for opløsningssagen ændrer i spillereglerne, således at hans klient på forhånd stilles ringere.

»Man forudser, at der er nogle problemer for anklagemyndigheden, hvorefter lovgiver laver en ændring af de her regler møntet på en helt konkret sag, som allerede verserer«, siger han.

Justitsministeriet skriver i en mail, at ministeriet med lovforslaget ønsker at fastslå, »at der ikke er noget til hinder for at anvende tilfældighedsfund som bevis i retten i en sag

om opløsning af en forening«.