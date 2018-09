Ny lov skal hjælpe med at stoppe Loyal to Familia

Regeringen vil med et bredt politisk flertal indføre en lov, som ændrer bevisreglerne i retssager om opløsning af en forening. Loven kommer til at gælde i retssagen om forbud mod Loyal To Familia (LTF).

Allerede 4. september indførte politiet et landsdækkende forbud mod LTF. Forbuddet skal nu efterfølgende prøves ved en domstol, fordi foreninger er beskyttet i grundloven og ikke kan opløses uden dom.

LTF blev dannet i 2012 og udspringer af en gruppe fra Nørrebro i København. LTF har særligt i løbet af sidste år været i konflikt med rivaliserende bandegrupper, navnlig gruppen Brothas. Der har i 2017 været 35 skyderier på åben gade. 3 er blevet dræbt.

Lederen er den 31-årige Shuaib Khan, som har en lang række kriminelle forhold bag sig.

LTF har forsøgt at få fodfæste i andre byer, herunder Aarhus og Fredericia. Det vurderes, at LTF i øjeblikket har omkring 225 medlemmer, og de bærer til tider tøj med LTF-logoer på eller tatoveringer.

For at LTF kan blive opløst ved dom, skal anklageren føre bevis for to forhold i retten: at LTF er en forening i grundlovens forstand, og at foreningen har et ulovligt formål. For eksempel bruger vold til at fremme foreninges formål.

Når lovforslaget om at ændre bevisreglerne er trådt i kraft, vil det medføre, at anklageren kan anvende såkaldt tilfældige fund og beviser, som politiet er faldet over ved en aflytning eller ransagning, uden at en dommer skal godkende det.

Eksperter kritiserer lovforslaget, blandt andet for at favorisere anklagemyndigheden, og for at mindske politiets incitament til at undgå oppustede sigtelser.