Kunstmaleren Sven Okkels flygtede for 75 år siden fra holocaust: Jeg husker ikke en fornemmelse af frygt. Kan du forklare det?

Kunstmaleren Sven Okkels flygtede som 16-årig i oktober 1943 alene sammen med sin 14-årige søster til Sverige.

Sommeren 1943 Troen på et tysk sammenbrud breder sig. Dette medfører et stigende antal sabotageaktioner, strejker m.v. 24. august 1943Den rigsbefuldmægtigede i Danmark, Werner Best, kaldes af rigsudenrigsminister Joachim v. Ribbentrop til møde i Berlin, hvor han skal forklare den anspændte situation. Han får i denne forbindelse et befalet ultimatum af Adolf Hitler om at indføre undtagelsestilstand med udgangsforbud, særdomstole og dødsstraf. 28. august Best fremlægger ultimatum for den danske regering. De politiske partier svarer entydigt nej. 29. august Om morgenen får statsminister Erik Scavenius overrakt den øverstkommanderende general, Hermann v. Hannekens erklæring om, at værnemagten har overtaget den udøvende magt, og at regeringen derfor er uden beføjelser. Den danske hærs og flådens soldater interneres. Domstole og politi forbliver intakt. 8. september Best sender et telegram til v. Ribbentrop hvori han fremlægger sin plan for jødeaktionen i Danmark, og grundene til, hvorfor en sådan aktion er nødvendig. Begrunder tidspunktet for aktionen med undtagelsestilstanden. 17. september Best får tilladelse fra Hitler til gennemførelsen af jødeaktionen i Danmark. 18. september Best kontakter Berlin for at gøre opmærksom på, at det er på tide at klargøre politistyrker, skibe til transporten af jøderne og lejrene, som skal modtage jøderne. Telegrammet indeholder endvidere oplysninger om antallet af jøder i Danmark. 21. septemberHitler træffer den endelige beslutning og godkender, at deportationen finder sted under undtagelsestilstanden. 22. september Den tyske diplomat Georg Duckwitz, Bests fortrolige, mødes med den svenske statsminister, Per Albin Hansson. De enes om en svensk opfordring til at lade jøderne rejse ud af landet, hvis aktionen bliver indledt. 25. september Rigsudenrigsminister v. Ribbentrop godkender aktionen og beordrer den gennemført, så den skaber så lidt ophidselse i befolkningen som muligt. Duckwitz får besked om, at aktionen vil blive gennemført 1.-2. oktober. 28. september Et telegram fra Berlin til Best fortæller, at v. Ribbentrop har beordret aktionen sat i gang. Best spørges, hvornår deportationen kan begynde. Best svarer, at aktionen fastlægges til natten mellem 1. og 2. oktober og skal gennemføres på én nat. Duckwitz holder møde med Hans Hedtoft og H.C. Hansen i Rømersgade om den forestående aktion. 1. oktober Kong Christian X kender til aktionen og ønsker den afblæst. Best fastholder, at aktionen skal indledes kl. 21 samme aften på trods af stigende panikstemning. Forbereder en eventuel fiasko ved at skrive, at de fleste jøder pga. rygterne formentlig ikke vil være hjemme, når man kommer for at hente dem. 2. oktober Best meddeler Berlin, at Danmark er »Judenrein«, og aktionen blev gennemført uden episoder. Forslag om ophævelse af undtagelsestilstanden fra 6. oktober. Kilde: Undervisningsministeriet Vis mere

Men søger man på hans navn på nettet, får man ikke noget at vide om flugten. Heller ikke i det officielle cv er den nævnt. Her står ganske vist, at han blev uddannet i Sverige på Slöjdföreningens Skola, men mere bliver ikke forklaret.

Så man kan ikke sige, at Sven Okkels har lukreret på at have været en del af et af de mest velbeskrevne kapitler af danmarkshistorien – redningen af de danske jøder. Et kapitel, som har gjort Danmark berømt som undtagelsen for holocaust, for mens seks millioner jøder i Europa mistede livet, blev 95 procent af de danske jøder mirakuløst reddet.

Sven Okkels har da også noget så sjældent som en utraumatisk flygtningehistorie.

»Jeg kan ikke huske, at vi var bange. Jeg husker ikke en fornemmelse af frygt. Kan du forklare det?«, spørger han i dag, 91 år gammel, i sin kunstnerlejlighed midt i København.





Sven Okkels husker, at hans far blev gal, da en af hans jødiske mors søstre under besættelsen fortalte, at hun havde hørt, at jøderne i Tyskland blev gasset. Han troede simpelthen ikke på det. Foto: Peter Hove Olesen









»Det har alligevel betydet alt. Jeg var jo ung, 16 år. Det er præcis den alder, hvor alt kan ske, så det påvirker i allerhøjeste grad«.









Erindringer er en kystlinje

På en reol hænger det politiskilt, han fik, da han var i Den Danske Brigade, den danske hærenhed, som blev stablet på benene i Sverige, men ellers er der ikke spor fra flygtningetiden i lejligheden. Her er i stedet Sven Okkels’ egen kunst. Malerier og akvareller i livskraftige farver og geometriske former i et optimistisk billedsprog.

Erindringer er ikke statiske. De er blevet beskrevet som en kystlinje, der hele tiden ændrer sig, når bølgerne over årene slår ind. Og det er begivenheder, der i disse uger fandt sted for 75 år siden, Sven Okkels vil fortælle om. Med hjælp fra sin hustru Mia Okkels og støttende sig til beretninger, han skrev ned år tilbage.

»Du må undskylde, hvis jeg leder efter ordene. Jeg er gammel, så nogle gange må jeg lige finde dem frem«, siger han, og indimellem ser han på sin hustru med et »den fortæller Mia bedre«. Men når hun så begynder, løfter han alligevel hovedet og overtager historien.

Velintegreret familie

Sven Okkels husker sin barndom på Østerbro i København som fri og tryg. Faren, Harald Okkels, var læge og professor på Anatomisk Institut på Københavns Universitet. Familien boede i instituttets store lejlighed på Nørre Allé. Hans mor, Ellinor Okkels, som var magister i oldfransk, oversatte litteratur og gik hjemme. Familien havde sommerhus i Humlebæk, og Sven Okkels holdt af at tegne.

Han og de andre drenge legede i Fælledparken eller i Skudehavnen, hvor de efterhånden kendte hver en krog af havneterrænet. Eller også legede de i gården.

I Sven Okkels’ stue er en brunlig bog fyldt med 4.000 små fotografier. Den er så tyk, at den må ligge ned på reolen, for den fortæller historien om Sven Okkels’ mors familie. Hun var jøde, og familien, den navnkundige familie Henriques, kom til Danmark i 1725.

Familien var velintegreret, ville man nok sige i dag. En del af familien spiste kosher, men for Sven Okkels var hverken den jødiske tro eller højtider noget, han kendte til i hjemmet, hvor de fejrede traditionel dansk juleaften. Det jødiske lå som en kultur, en humor, et livssyn, noget Sven Okkels’ far, der ikke var jøde, beundrede.

Rygter om gasning af jøder

Trods den jødiske baggrund husker Sven Okkels ikke, at begivenhederne i Tyskland op gennem 1930’erne fyldte hos ham, selv om han var 13 år, da den tyske besættelsesmagt kom til Danmark. En dag, et par år inde i besættelsen, kom hans moster Nete på besøg og fortalte opskræmt, at hun havde hørt, at jøderne i Tyskland blev ført ind i busser og gasset. En historie, Sven Okkels’ far blev vred over.

»»Den slags historier skal man ikke lytte til«, kan jeg huske, at han rasede«, fortæller Sven Okkels.

»Men hun havde jo alt for meget ret«, sukker han.

I de første år af besættelsen kunne de danske jøder fortsætte deres liv. Den danske regerings samarbejdspolitik betød, at der ikke som i mange andre europæiske lande var indført love, der isolerede jøderne. Men samarbejdspolitikken kom under stigende pres – den danske regering måtte bøje sig for flere og flere tyske krav, og den danske modstandsbevægelse udførte flere sabotageaktioner. Presset kulminerede i august 1943 i en generalstrejke.

Besættelsesmagten stillede nu skrappe krav til den danske regering, der valgte at træde tilbage. Herefter – formelt 29. august 1943 – var det besættelsesmagten, som ledede Danmark, og vejen var banet for forfølgelse af de danske jøder.

Som 18-årig meldte Sven Okkels sig til Den Danske Brigade. Her sidder han på forreste række helt til højre.

20 minutter til at pakke en kuffert

Allerede i september blev det jødiske samfund advaret om, at der var planlagt massearrestationer, og rygterne spredte sig op til 1. oktober, hvor besættelsesmagten udførte aktionen. Alligevel husker Sven Okkels ikke, at forældrene tænkte på flugt. Moren havde været på besøg hos sine svigerforældre på landet i dagene op til 1. oktober. Historien i familien lød, at moren kom fra toget med sin kuffert og mødte en slægtning, som spurgte, om hun skulle flygte, hvortil hun svarede: »Nej, jeg skal hjem«.

Faren og moren blev dog advaret af en af de lægestuderende, som var modstandsmand, og moren fik 20 minutter til at pakke. Hun blev først gemt i en lejlighed og senere på Kommunehospitalet sammen med sin mor, to af morens søstre og mange andre jøder. Siden blev hun sejlet til Sverige og kom til at bo hos en tredje af sin mors søstre, som havde giftet sig ind i en rig bankfamilie, Manheimer, i Göteborg.

Alt det vidste Sven Okkels ikke. Han var 16 år, havde taget realeksamen og var optaget på Kunsthåndværkerskolen. Da han og hans 14-årige lillesøster Vibeke, kaldet Viben, kom hjem fra skole den dag, var moren væk.

»Min far sagde, at hun ikke kom igen«, siger Sven Okkels, der ikke husker, at det gjorde ham bange.

»Jeg tror, at vi var meget i nuet, sådan som unge kan være det«.

Børnene blev gemt

Der skete også meget de følgende dage. Børnene måtte ikke længere gå i skole. Om dagen skulle de holde sig inden døre i lejligheden på instituttet, mens de om natten blev gemt i en villa på Frederiksberg, hvor en kvinde fra modstandsbevægelsen, kaldet tante Marie, tog sig af dem.

»Vi sov oppe på første sal, mens de i kælderen trykte den illegale avis Frit Danmark«.

Sven Okkels morer sig stille over, at det var rammen for hans og søsterens sikkerhed.

Faren betalte for, at børnene skulle til Sverige. Sven Okkels husker, at prisen for overfarten var 10.000 kroner for hver af dem.

En tidlig morgen knap et par uger efter blev de hentet i villaen af en modstandsmand. Han præsenterede sig som Holger, og sammen cyklede de ud til Skudehavnen. Efterårsvejret var råt, gaderne var tomme bortset fra sporvognene, og Sven Okkels lagde mærke til de røde og brune efterårsblade, der lå på vejen i Fælledparken. Holger og søsteren kørte forrest, og Sven Okkels 20 meter bagved, så de ikke skulle vække opsigt.

Sven Okkels husker ikke afskeden med faren, men på vejen den morgen cyklede de lige forbi Nørré Alle og kunne kigge op på vinduerne, hvor faren lå og sov. Det var netop den dag hans fødselsdag, 45 år blev han. Faren havde syet en guldtikrone ind i børnenes undertøj, som et forsøg på at sikre dem i det fremmede.

Tyskere på vagt i havnen

I Skudehavnen fik børnene besked på at efterlade deres cykler ulåst og gå ind i et af fiskerskurene på havnen. Indenfor i mørket stod 30-40 mennesker allerede og ventede i stilhed på at blive sejlet til Sverige. På havnekajen tæt på fiskerskurene havde den tyske besættelsesmagt opført et interimistisk tårn i træ. Deroppe stod to tyske soldater og holdt øje med alt, hvad der skete i havnen. Alligevel kunne de jødiske flygtninge i mindre grupper gå om bord på fiskebådene i løbet af morgenen.

»De må jo have set igennem fingre med det. De kunne jo bare have brugt deres kikkert, men de gjorde ikke noget«, siger Sven Okkels med undren.

Børnene og to ældre damer skulle om bord på en fiskekutter og måtte gemme sig i lasten under dækket.

»Så begyndte motoren, tju, tju, tju, dok, dok, dok, en rigtig gammel motor, og så sejlede vi ud af havneløbet. Nu var det spændende«, husker han. Ude på åbent vand blev de skjulte passagerer hurtigt søsyge. Sven Okkels var den første, som blev syg, og han fik lov at komme på dæk og stå i regn og blæst ved siden af fiskeren, som styrede båden.

»Ud af tågen viste der sig et stort krigsskib. Midt i Øresund. Der blev jeg bange, for var det tyskerne, som lå på lur? Men fiskerne tog sig tilsyneladende ikke af det, og da vi kom nærmere, viste det sig, at det var en svensk torpedojæger, som lå ved landegrænsen og tog sig af flygtninge«.

Fiskerkutteren sejlede om på den svenske side af skibet, så de ikke var synlige fra den danske side, og så kunne børnene og de to ældre damer klatre op ad lejderen til krigsskibet, hvor de blev modtaget af en svensk officer med ordene: »Välkommen til Sverige«.

Passagererne kom ned i skibets indre.

»Og så fik vi kaffe! Det var højdepunktet – jeg havde aldrig før fået kaffe, det var pragtfuldt. Det var en frigørende oplevelse, for nu var det farlige overstået«.









Guldmønten i underbukserne

Børnene blev lægeundersøgt og registeret ved ankomsten og boede kort tid hos en af farens kolleger i Lund.

»Der ringede vi til min mor, som græd af glæde i telefonen«, forklarer Sven Okkels. Til faren blev sendt et postkort med en besked om , »at pakken er ankommet. Hilsen Hans«, en kode for, at børnene var fremme i god behold.

Børnene gik på opdagelse i Lund og fandt ud af, at en dansk enøre gik for en svensk tiøre i de svenske slikautomater. De trak chokoladestænger med pebermynte, til mønterne slap op. Guldtikronen fra underbukserne klippede de ud og vekslede hos en guldsmed til 17 svenske kroner, som de også brugte til slik.

En god uges tid efter rejste børnene til Göteborg og blev med kram og kys modtaget af moren og hendes svenske familie. Moren og de to børn kom til at bo på førstesalen af en stor trævilla midt i Göteborg, hvor Sven Okkels havde sit eget værelse. På væggen satte han sine egne tegninger op.

»Jeg tegnede, hvad jeg så. Bylivet og Göteborgs skyline«, forklarer Sven Okkels. Søsteren kom i mellemskole, og Sven Okkels selv blev optaget på en kunstuddannelse.

I løbet af de 20 måneder Sven Okkels, hans søster og mor var i Sverige, modtog de tre breve fra faren, fragtet over illegalt med kurer. Sven Okkels husker ikke savnet, men husker tiden i Sverige som spændende og sjov. Faren fik også fragtet en kasse med nogle af Sven Okkels’ ting over sundet. Heriblandt et krystalapparat, som Sven Okkels selv havde bygget.

»Så kunne jeg høre den svenske radio, det var rigtigt fint«.

I dag tænker Sven Okkels, at det må have været en svær tid for hans mor, som havde mistet sit hjem og måtte leve uden sin mand. Hun fik arbejde på den danske skole og underviste i fransk. Men hvad der må have været af sorg og bekymringer, skånede hun børnene for. I Sven Okkels’ erindring er det nye venner, de første forelskelser og en hverdag på en kreativ skole, der fylder, og så det spændende liv hos den store svenske jødiske familie, hvor musik, fest og kunst var faste bestanddele.





»Det var et godt ungdomsliv. Vi havde en god familie, gode skoler, chokolade og kaffe, og cigaretter – vi røg hele tiden dengang«, siger han og ryster lidt på hovedet.

»Tropperne var gået i land«

Sven Okkels havde også arbejde som »springpojke«, stikirenddreng, på avisen Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Her var den internationalt berømte Torgny Segerstedt redaktør. Han skrev glødende indlæg mod nazismen.

En særlig dag på avisen står klart i Sven Okkels’ erindring. I foråret 1944 gik alle og ventede på, at de allierede styrker skulle gå i land i Frankrig, husker Sven Okkels. Det ville være et afgørende vendepunkt i krigen, som for alvor ville kunne føre til Tysklands nederlag. På avisens redaktion var en slags telegraf med et lysende bånd af bogstaver, hvor nyheder fra hele verden løb ind.

»En dag, 6. juni 1944, skete det. Tropperne var gået i land. Alle fra bladet gik hen til pulten for at følge med. Det var den store dag, vi havde ventet på. Nu skete det, og alle talte om det«, forklarer han begejstret.