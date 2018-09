Chefredaktøren: Vi må ikke lyve for vores børn, når vi fejrer 75-året for jødeaktionen

Vi må aldrig blive færdige med at fortælle historien om dengang, danske fiskere over et natsort Øresund sejlede jøder i svensk eksil i overfyldte træbåde. Kvinder, børn, ældre. Flere end 7.000 i alt.

I den kommende uge fejrer nationen 75-året for dette enestående stykke danmarkshistorie, som i en generation har sikret Danmark international berømmelse og en mindetavle i Jerusalem.

Ingen skal pille glansen af den indsats, disse fiskere gjorde dengang i oktober 1943. Men vi skal heller ikke glemme at hædre de mange andre civile danskere – taxachauffører, sommerhusejere og bønder – der med stor personlig risiko skjulte og transporterede jøderne rundt i Danmark. Det var heroisk, det var smukt. Punktum!

Men vi skal modsat heller ikke lyve for os selv og vores børn. Når vi fejrer årsdagen med fakler langs Øresunds kyst, statsministertale i synagogen og israelsk præsidentbesøg, skal vi huske, at historien om besættelsestiden har to sider. En lys og en mørk. Hvis kommende generationer skal tage ved lære af historien, skal de også kende skyggelandet.

For som nation kæmpede Danmark ikke mod nazismen. Vi føjede den. Vi producerede maskinkanoner, flæsk og fødevarer til Nazityskland i et omfang, der gav os betegnelsen ’Flødeskumsfronten’.

Hvis der i oktober 1943 blinkede en stjerne i månelyset over Øresunds vande, var det en ledestjerne for de humanistiske grundværdier, vi her flere generationer efter ikke må miste af syne

Besættelsestidens samarbejdspolitik er en omdiskuteret størrelse, men hævet over tvivl er det, at den repræsenterer det modsatte af alt det, vi med jødeaktionen gerne vil huskes for: modstand.

Med undtagelse af modstandsbevægelsens brave mænd og kvinder gik vi ikke op mod overmagten. Overmagten selv accepterede faktisk aktionen på Øresund.

Ikke alene sørgede besættelsesmagtens øverstbefalende, rigsbefuldmægtiget Werner Best, for, at danske politikere – socialdemokraterne Hans Hedtoft og H.C. Hansen – var varskoet om nazisternes jødeaktion. Han sørgede for, at de tyske skibe ikke greb ind, da jøderne blev sejlet over.

Det anede de nordsjællandske fiskere ikke det fjerneste om, da de i nattens mulm og mørke satte deres både i Øresunds duvende bølger.

Men det bør erindre os om, at jødeaktionen også er historien om en kamp, Danmark reelt ikke kæmpede.

Det ændrer ikke en tøddel på, at jødeaktionen i 1943 indskriver sig i verdenshistorien som en enestående undtagelse under holocausts barbari. Det ændrer ikke på, at vi alle med stolthed kan markere 75-års dagen.

Men for kommende generationer bør det være fiskernes og de civile danskeres individuelle mod og handlinger, der bør stå tilbage som en eviggyldig påmindelse om, at vores fælles historie netop er gjort af den enkeltes kamp for det enkelte medmenneskes ret til liv og frihed.

