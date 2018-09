Politiet er talstærkt til stede i landsby på Fyn

Opdateret klokken 21.48

Kampklædt politi er massivt til stedet i landsbyen Espe på Fyn, lyder det ifølge DR.

Op til syv politibiler, to ambulancer, en lægebil opholder sig på rastepladsen Espeskov og over pladsen har Forsvarets observationshelikopter kredset i flere timer. Betjentene på stedet henviser til Københavns Politi, fortæller Fyens Stiftstidende.

Ifølge Fyens Stiftstidende har politiet afspærret et område omkring en gård. Det skete kort efter politiets pressemøde klokken 19, hvor de fortalte, at de nu mente at have fundet bilen, der siden i fredag eftermiddag har været eftersøgt.

En hundepatrulje afsøger nu området omkring gården, lyder det fra DR.

Politiet har siden omkring klokken 15 fredag eftermiddag jagtet en stjålet sort Volvo V90, hvis førere er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet.

Politiet er stadig sparsomme med deres oplysninger, og det er ikke bekræftet, at deres tilstedeværelse i Espe er en del af den storstilede politiaktion.

Ifølge TV2 er de fynske taxachauffører blevet bedt om ikke at samle mistænkelige personer op.

Overfor DR bekræfter politiet dog, at der på rastepladsen er opsat en såkaldt mobil kommandocentral, hvorfra de har kunnet koordinere deres indsats.

Opdateres.