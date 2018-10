Regeringens forsøg på at udvise kriminelle til diktaturer går trægt Foreløbig har det været uden resultat, men Inger Støjberg (V) bebuder nu nye forhandlinger for at udsende kriminelle til diktaturstater.

Det vakte opsigt, da regeringen i 2016 i regeringsgrundlaget slog fast, at man ved hjælp af såkaldte ’diplomatiske forsikringer’ – løfter fra myndigheder i andre lande om, at en udvist kriminel vil blive behandlet ordentligt – ville forsøge at udsende personer på såkaldt tålt ophold, som er dømt for alvorlig kriminalitet, til deres hjemland.

Men foreløbig har det været op ad bakke med planerne, som endnu ikke har givet resultater.

»UIM (Udlændinge- og Integrationsministeriet, red.) har i et enkelt tilfælde i indeværende regeringsperiode haft indledende drøftelser med et andet land om muligheden for en diplomatisk forsikring. Spørgsmålet om en forsikring blev dog ikke aktualiseret, og drøftelserne ophørte derfor«, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet til Politiken og tilføjer, at »regeringen ikke aktuelt forhandler med andre lande om diplomatiske forsikringer til hjemsendelse af udlændinge på tålt ophold«.

Vi mener, at man i højere grad skal se på, hvordan vi kan sikre, at folk, der ikke kan sendes ud, bliver frihedsberøvet i Danmark Martin Henriksen (DF), udlændingeordfører

De 75 personer, der lige nu er på tålt ophold i Danmark, er typisk på grund af alvorlig kriminalitet idømt en udvisningsdom, som i princippet skal eksekveres efter endt fængselsstraf i Danmark. Hvis det vurderes, at de pågældende vil være i fare for at blive udsat for eksempelvis tortur i hjemlandet, kan Danmark ifølge internationale konventioner dog ikke udsende dem, og de bliver her på tålt ophold.

Ingen aftale om terrordømt

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) afviser at svare på, hvilket land de ophørte drøftelser foregik med.

Ifølge Politikens oplysninger informerede regeringen dog tilbage i februar i år i fortrolighed Udenrigspolitisk Nævn om, at den på det tidspunkt havde forhandlinger med Marokko om at få en diplomatisk forsikring, hvis Danmark udviste den terrordømte danskmarokkaner Said Mansour til Marokko.

Regeringen oplyste angivelig nævnet om, at man havde præsenteret et aftaleudkast for den marokkanske ambassadør, men at forhandlingerne fortsatte.

Inger Støjberg (V) bebuder nye forsøg i nær fremtid.

»Jeg har hele tiden vidst, at diplomatiske forsikringer var meget sværere at få i hus. Det ændrer bare ikke på, at jeg mener, det er noget, vi skal prøve«, siger Støjberg, der erklærer sig »villig til at udsende til diktaturstater, hvis man kan få en aftale med dem«. Dansk Folkeparti kritiserede allerede i marts sidste år regeringen for endnu ikke at have fået indgået aftaler om diplomatiske forsikringer. Efterfølgende oplyste Støjberg til Jyllands-Posten, at »regeringen har netop styrket indsatsen med en ny udsendelsesambassadør og to udlændingeattacheer og ved at etablere en særlig udsendelsesenhed i ministeriet«.

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) har ikke den store tiltro til projektet: »Vi mener, at man i højere grad skal se på, hvordan vi kan sikre, at folk, der ikke kan sendes ud, bliver frihedsberøvet i Danmark«, siger han.

Jurist ved Amnesty International Claus Juul finder Støjbergs ambition »dybt betænkelig«. »Diplomatiske forsikringer er jo kendetegnet ved ikke at have nogen sanktionsmuligheder. Danske myndigheder har ikke skyggen af mulighed for at stille Marokko til ansvar, hvis det viser sig, at hov, de kom alligevel til at torturere ham, de havde lovet ikke at torturere«.

Den marokkanske ambassadør i Danmark, Khadija Rouissi, bekræfter, at der har været forhandlinger om Mansour.