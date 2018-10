Se forslagene: Sådan vil fem partier lokke danskerne til at købe 1 million elbiler Oppositionen glæder sig over nye grønne signaler fra regeringen – og har en række forslag til at sætte gang i salget af elbiler.

Det er glimrende, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nu vil have en million el- og hybridbiler på de danske veje senest i 2030. Men er han parat til at betale, hvad det koster?

Sådan spørger de fem partier i folketingssalens venstre side, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag lancerede et ambitiøst mål for grøn transport: Om 12 år skal det være det slut med at sælge benzin- og dieselbiler i Danmark, og til den tid skal hver tredje danske personbil være drevet helt eller delvis af grøn energi.

»Det er ikke nok at sige det. Der skal handling bag ordene«, siger SF's formand og energiordfører, Pia Olsen Dyhr, og udtrykker dermed en holdning, der også findes i Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og Radikale. Om end de fleste af dem havde foretrukket, at Løkke havde brugt 2025 og ikke 2030 som skæringsdato for stop for nybilssalget.

Personbiler står for cirka 16 procent af det danske CO 2 -udslip, og de seneste år har det samlede udslip endda endda været let stigende i takt med vækst i økonomien og fald i registreringsafgifterne for diesel- og benzinbiler.



I næste uge vil regeringen fremlægge en stor klimapakke, der blandt andet skal indeholde forslag på transportområdet. Og SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale og Alternativet står hjælpsomt klar med en række forslag til klimaudspillet og de følgende forhandlinger. Her er nogle af de vigtigste:

Lav om på bilafgifterne. Lige nu slipper købere af elbiler med 20 procent af den fulde registreringsafgift, men ifølge en politisk aftale skal det trappes op mod 100 procent de kommende år. Den optrapning skal droppes, mener de fem partier: Socialdemokratiet og Radikale vil fastfryse tallet på 20 procent, mens SF og Alternativet helt vil fjerne elbilafgiften.

Kontant lokkemad. Enhedslisten vil give en kontant check til købere af elbiler på for eksempel 50.000 kroner, som det sidste uge blev foreslået i et udspil fra Klimarådet. Radikale er åbne for ideen.





Hjælp firmabiler. Firmabiler står for godt 20 procent af nysalget af biler, men det kan sjældent betale sig for ansatte at bede om en elbil på grund af skattereglerne. Det vil S, SF, R og Alt. have lavet om.

Billige ladestandere. Elafgiften for strøm til opladning af elbiler er næsten nul ifølge en aftale, der løber frem til udgangen af 2019. Samtlige fem partier vil forlænge den regel. Enhedslisten, S og SF foreslår desuden, at staten afsætter penge til at opføre flere ladestandere, hvor kommercielle aktører ikke gør det af sig selv, for eksempel i landområderne.

Offentlige elbiler. Alle fem partier vil have det offentlige til at gå forrest med køb af elbiler. Både S og SF foreslår en kontant bonus til de kommuner, der vil udskifte bilparken.

»Lige nu skal der bare sættes fuld skrue på virkemidlerne«, siger Alternativets energiordfører, Christian Poll.