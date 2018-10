Eksperter: Trussel mod iranere er mulig Oplysninger om politiets beskyttelse af eksiliranere i historisk aktion er sandsynlige, vurderer efterretningseksperter.

En række begivenheder omkring den iranske oprørs- og nationalistgruppe ASMLA peger på, at det var personer fra gruppen bosat i Danmark, som efterretningstjenesten, PET, og Københavns Politi forsøgte at beskytte med politiaktionen fredag i sidste uge.

Det siger efterretningseksperter til Politiken efter DR Nyheders oplysninger mandag om, at PET frygtede for sikkerheden for bestemte personer tilknyttet en gruppe politisk aktive herboende eksiliranere.

Ifølge DR tilhører gruppen ASMLA, Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz, som i Danmark holder til i Ringsted, og som i Iran bekæmper det iranske regime. Truslen imod ASMLA her i landet skulle ifølge DR være politisk motiveret.

Scenariet forekommer overordentlig sandsynligt Hans Jørgen Bonnichsen

Flere kilder peger i den retning, men selv ønsker PET ikke at kommentere oplysningerne.

»Det skyldes blandt andet et generelt hensyn til PET’s arbejdsmetoder samt tilrettelæggelse af sikkerheds- og efterforskningsindsatser«, skriver tjenesten i en mail.

Aktionen medførte, at al kørende trafik til og fra Sjælland, men også ved Lillebæltsbroen blev bremset i timevis. Politiet efterlyste en sort Volvo og indledte en menneskejagt af hidtil usete dimensioner.

Efterretningseksperter hæfter sig ved mindst tre forhold fra den seneste tid. I begyndelsen af juli blev en iransk diplomat anholdt i Belgien og sigtet for at tilhøre en gruppe med planer om at udføre et bombeangreb mod en iransk eksilgruppe i Frankrig.

I alt seks personer er anholdt i Belgien, Frankrig og Tyskland, har myndigheder og anonyme embedsmænd tidligere oplyst.

Det var angivelig ASMLA's militære gren, der 22. september gennemførte et anslag mod en militærparade i Ahwaz i Iran, hvor mindst 25 personer mistede livet. Efterfølgende, om natten, blev den danske ambassadør i Iran indkaldt til hastemøde med de iranske myndigheder, som mener, at nogle af bagmændene for angrebet er bosat i Danmark. Iran ønsker de pågældende udleveret.

Begivenhederne sandsynliggør, at formålet med fredagens politiaktion var at afværge en trussel mod medlemmer af ASMLA, vurderer Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET.

»Scenariet forekommer overordentlig sandsynligt«, siger han.

»Det bliver meldt ud, at specifikke enkeltpersoner er truet på livet, og at der er tale om en længere efterforskning. Så kan jeg ikke tolke det anderledes, end at PET præcist ved og har identificeret, hvem det drejer sig om«, siger han.

Frank Jensen, tidligere operativ PET-chef og nuværende analytiker for TV2 Nyhederne, har samme opfattelse af scenariet.



»For mig er det sandsynligt, at det godt kunne forholde sig sådan«, siger han.

Iransk ambassadør afviser

Lørdag stod det klart, at den efterlyste Volvo og passagerer var uden forbindelse med den »grove kriminalitet« mod enkeltpersoner, som Københavns Politi udtrykte det. Ifølge Hans Jørgen Bonnichsen kan en mulig trussel mod den politisk aktive gruppe komme fra en statslig aktør. Han henviser til omstændighederne omkring giftattentatet mod Sergej Skripal i England.

»Men det kan også være nogen her i landet, som har et modsætningsfyldt forhold til den bestemte gruppe«, siger han.

I en mail til Politiken afviser den iranske ambassadør i Danmark, Morteza Moradian, kendskab til, at ASMLA er truet i Danmark.

»Vi så det i medierne mandag, og vi er ret mystificerede over, at det så klodset blev forbundet med det udleveringskrav, de iranske myndigheder har«, skriver han.

Ambassadøren understreger, at den første reaktion på »terroristangrebet« i Ahwaz kom fra en person i Danmark.

»Vi er sikre på, at de danske myndigheder vil behandle vores anmodning om en effektiv indsats mod terrorisme seriøst og ansvarsfuldt«.