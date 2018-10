Sagen kort

Tavshedsbrud

Efter straffelovens paragraf 152 risikerer man under skærpende omstændigheder op til to års fængsel, hvis man »virker eller har virket i offentlig tjeneste« og »uberettiget videregiver eller udnytter fortroligeoplysninger«.

Tidligere PET-chef Jakob Scharf er tiltalt for at have overtrådt loven 28 gange i bogen ’Syv år for PET’. Ifølge anklagemyndigheden har han skadet statens sikkerhed og forholdet til fremmede tjenester, afsløret PET’s arbejdsmetoder og bragt vidner i fare.