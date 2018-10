Forsvarsminister: Efterretningstjenesterne skal være mere åbne om cyberangreb De fortsatte russiske cyberangreb på Europa og USA er så alvorlige, at beviserne skal på bordet, så russerne kan blive udskammet. Men Danmark skal ikke angribe Rusland i cyberspace.

Forsvarets Efterretningstjeneste er nødt til at være mere åbne om, hvem der angriber danske virksomheder, offentlige myndigheder og ministerier i cyberspace. Det mener forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der netop har stillet dansk cyberkapacitet til rådighed for Nato’s fælles forsvar mod cyberangreb på et forsvarsministermøde i alliancen.

Samtidig med mødet fremlagde den hollandske efterretningstjeneste , hvad der kaldes »klare beviser« for, at fire russiske mænd i april forsøgte at hacke sig vej ind i FN's organisation for kontrol med kemiske våben, OPCW, som ligger i Haag i Holland. Angrebet skete, netop som OPCW undersøgte forgiftningen af den afhoppede tidligere russiske agent Sergej Skripal i Salisbury i det sydlige Storbritannien. Russeren og hans datter overlevede angrebet med nervegift, men en tilfældig person døde senere, da hun kom i kontakt med resterne af det ekstremt giftige stof.

»Det her understreger situationens alvor og den udfordring, som specielt Rusland udgør på det her område. Det hollandske eksempel er et klokkeklart bevis på, at russerne er taget med bukserne nede. Hollænderne har bilen, de har billeder af russerne ved bilen, og de har udstyret i bilen. De har ovenikøbet et billede af de fire, hvor de bliver afhentet i lufthavnen i Amsterdam af militærattacheen ved den russiske ambassade«.

Under torsdagens forsvarsministermøde i Nato i Bruxelles blev ministrene orienteret om de hollandske afsløringer. Den hollandske minister måtte forlade mødet i hast for at tage til Amsterdam og holde pressemøde om sagen.

Nærmest på fersk gerning

Ifølge Claus Hjort Frederiksen er det ofte et problem, at russere og andre angribere blot kan afvise, at de står bag angreb, fordi der ikke fremlægges klare beviser, sådan som det nu er sket i Holland.

»De er nærmest blevet taget på fersk gerning i Holland. Men i de fleste tilfælde er situationen den, at det godt kan være, at vores efterretningstjenester ved, at russerne står bag. Men så siger russerne: Er der beviser? Og så er tjenesterne nødt til at sige, at det er »meget eller højst sandsynligt«, at det var russerne. Der er jo to ting, der er alfa og omega i efterretningsarbejde, og det er, at man ikke må røbe sine kilder eller sine arbejdsmetoder«, siger forsvarsministeren

Men du mener, at efterretningstjenesten nu skal være mere direkte og åben, så ansvaret kan placeres?

»Det er min opfattelse – der er nogle grænser, der skal flyttes. Vi skal selvfølgelig ikke hver dag gå ud og sige, at nu har de gjort det og det. Men når der har været større ting, så skal vi sætte navn og adresse på angriberne«.

Arbejder du for, at efterretningstjenesterne skal være mere åbne?

»Ja«.

Tæt på bygningen

Cyberangrebet i Holland fandt sted fra et parkeringshus over for OPCW’s bygninger. Formentlig har det været nødvendigt for russerne at komme fysisk tæt på bygningen for at kunne trænge ind i de netværk, der ikke er forbundet med internettet. Oplysninger på russernes computere viste, at de også havde angrebet det internationale dopingagentur, Wada, og forsøgt at finde oplysninger om undersøgelsen af nedskydningen af et malaysisk passagerfly over det østlige Ukraine i 2014.

Russerne, der var forsynet med diplomatpas med fortløbende numre ved indrejsen i Holland, optræder også på listerne over mistænkte i sager om hackerangreb i USA. De fire russere, der nåede at være tre dage i Holland, blev udvist, da de var afsløret. Ifølge den hollandske forsvarsminister, Ank Bijleveld, var der tale om fire officerer i den militære russiske efterretningstjeneste GRU, der er tilknyttet en hackerorganisation kendt som Sandworm.

På ministermødet i Bruxelles mødtes den danske forsvarsminister med sin britiske kollega. Det skete, efter at den britiske udenrigsminister samme morgen havde fremhævet Rusland som den skyldige i en række cyberangreb i Storbritannien.

Den britiske udenrigsminister mener, at man ikke bare skal afsløre, men også besvare cyberangreb. Formanden for Folketingets forsvarsudvalg, Naser Khader (K), har sagt det samme. Skal Danmark i offensiven?

»Hvis vi bare gør, som Naser Khader foreslår, og slår igen på angreb, så skal det i Folketinget og vedtages først – det siger grundloven«.