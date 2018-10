Studie: Reagensglasbørn har større risiko for højt blodtryk Danske læger tager udenlandsk studie om forhøjet blodtryk blandt IVF-børn så alvorligt, at et stort forsøg med 600 børn nu startes op på Rigshospitalet.

Børn, der er undfanget med reagensglasmetoden, såkaldt IVF, har højere risiko for forhøjet blodtryk sammenlignet med børn, der er blevet til på naturlig vis.

Det viser en ny undersøgelse fra Universitetshospitalet i Bern i Schweiz, der for nylig blev bragt i tidsskriftet the Journal of American College of Cardiology.

Fakta Om undersøgelsen En gruppe forskere har over 24 timer målt blodtrykket på 97 16-årige fra Schweiz. 54 af dem var 'reagensglasbørn', mens de resterende, kontrolgruppen, var undfanget på naturlig vis. Alle 'reagensglasbørnene' havde gennemsnitligt et lidt højere blodtryk end kontrolgruppen - 120/71 mod 116/69. Mere kritisk var, at 8 ud af de 54 unge, der var undfanget ved kunstig befrugtning, havde udviklet forhøjet blodtryk og lå over 130/80. Blandt de 43 børn, der var naturligt undfanget, gjaldt det kun for en enkelt. Vis mere

I 2017 var 5,9 procent af de børn, der blev født i Danmark, undfanget ved reagensglasmetoden.

Kunstig befrugtning bør anses for at indebære en risiko for hjertekar-sygdomme på linje med fysisk inaktivitet, fedme og rygning. Urs Scherrer, kardiolog og forsker

»Forhøjet blodtryk, der ikke behandles, har stor indflydelse på risikoen for hjertesvigt og slagtilfælde senere i livet. Kunstig befrugtning bør anses for at indebære en risiko for hjertekar-sygdomme på linje med fysisk inaktivitet, fedme og rygning. Det bør familielægerne tage i betragtning, når de konsulterer disse personer«, siger Urs Scherrer, der er kardiolog og gæsteprofessor ved Universitetshospitalet i Bern, og som er en af de otte forskere, der står bag undersøgelsen.

Han kalder det »meget sandsynligt«, at danske forskere ville nå frem til samme resultat, hvis de lavede en lignende undersøgelse i Danmark, fordi studier fra Barcelona, Belgien og Australien har påvist lignende sammenhæng som studiet fra Schweiz.

Kunstig befrugtning i Danmark I 2017 var 5,9 procent af fødselsårgangen, født i Danmark, undfanget via IVF-behandling. Medtager man mere simpel insemination, hvor renset sæd føres direkte op i kvinden, og hvor der altså ikke tages æg ud, er tallet 9,1 procent. Kilde: Dansk Fertilitetsselskab

Studiet startede oprindeligt op i 2012. Allerede dengang, da børnene var 11-12 år, fandt forskerne en forskel i de to grupper. Ikke i blodtryk, men i hvor sunde deres blodkar var. 'Reagensglasbørnene' havde generelt tykkere vægge i deres blodkar, og deres lungekredsløb var mindre elastisk sammenlignet med kontrolgruppen.

Nyt forsøg med 600 danske børn

I Danmark tager flere danske læger undersøgelsen alvorligt. Faktisk så alvorligt, at den er medvirkende til, at der netop nu er skudt et stort forsøg i gang i Danmark, som læger fra Rigshospitalet, Herlev og Hillerød Hospital samt Københavns Universitet, arbejder sammen om. Anja Pinborg, der er overlæge og professor ved Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet, og tovholder på projektet, påpeger at studiet fra Schweiz ikke bør bruges til at generalisere, men ser det samtidig som en advarsel.

Studiet er en advarsel om, at der kan være øget blodtryk hos de her børn, men det er jo kun påvist hos en meget lille gruppe. Anja Pinholt, professor og fertilitetslæge

»Studiet er en advarsel om, at der kan være øget blodtryk hos de her børn, men det er jo kun påvist hos en meget lille gruppe. Man skal virkelig passe på med at gå ud og sige noget på baggrund af så små undersøgelser. Det er derfor, vi sætter den her undersøgelse op i Danmark, for at se, om vi også finder et øget blodtryk«, forklarer professoren.

I alt 600 børn mellem 6 og 8 år skal deltage i forsøget, der ventes at være færdig om et par år. 200 af børnene er undfanget på naturlig vis, 200 er kommet ud af nedfrosne og optøede æg, og de resterende 200 er 'reagensglasbørn', hvor der ikke har været nedfrysning af æg involveret. Udover blodtryk vil forskerne lave MR-skanninger af børnenes hjerter og undersøge deres BMI, da Anja Pinborg tidligere har dokumenteret, at børn, der er kommet til verden ved reagensglasmetoden, hvor æggene har været frosset ned, oftere vejer over 4,5 kilo ved fødslen sammenlignet med andre børn.