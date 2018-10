Niqabforbuddet fik Fatima til at forlade Danmark med familien De danske politikere skal ikke diktere den muslimske Fatimas tøjvalg. Det nye tildækningsforbud er anledningen til, at familien nu forlader Danmark. Politiken undersøger deres valg.

Farvel, min nabo. Farvel, min debattør, Farvel, min samfundets støtte«.

Sådan skriver den lærerstuderende Christiane Nørring i et debatindlæg, hun har sendt til Politiken. Her tager hun afsked med sin nabo, Fatima, som går med niqab.

Fatima har valgt at forlade Danmark i protest mod det forbud, der siden august har gjort den omdiskuterede muslimske heldragt ulovlig. Og det beklager Christiane Nørring.

»Jeg glemmer aldrig, første gang jeg så dig. Du lignede noget taget ud af en Ole Lund Kirkegaard-bog. Du kom kørende, cyklen tætpakket med poser og biblioteksbøger, slørene flagrende bag dig«.

Christiane Nørring og Fatima blev venner, fordi deres børn legede sammen. De diskuterede kultur, politik, samfund og børneopdragelse. Fatima passer øjensynligt ikke ind i det billede af en undertrykt, isoleret, ufri kvinde, som burkaloven skulle hjælpe og beskytte. Hun var udadvendt og arrangerede aktiviteter for kvarterets børn. Derfor rystede det Christiane Nørring, da hun fandt ud af, at Fatima er rejst til Pakistan.

»Hun tog en hastig beslutning, da forbuddet trådte i kraft. Hvis man ikke vil have os her, så tager vi til et sted, der vil«, fortalte Fatimas mand, som endnu ikke er rejst.

Og Christiane Nørring er fortvivlet.

»Farvel, min veninde. Far vel, Fatima, farvel«, skriver hun i debatindlægget, som er trykt i Politiken i dag.

Men hvem er Fatima egentlig, og hvad er historien om familiens valg? Er det virkelig en demokratisk vedtaget lov, som et flertal mener vil forhindre parallelsamfund, der er grunden til, at de rejser? Det vil Politiken undersøge.

»Antastet, råbt ad, jokket på«

Den lærerstuderende debatskribent Christiane Nørring hjælper med kontakten til familien. Helt konkret banker hun på familiens dør nogle gange – uden held. Der går et par uger. Til sidst lægger hun en seddel, vi får kontakt, og Fatimas mand kigger forbi redaktionen.

Jeg føler, at vi er tvunget til at rejse nu, men det er ikke 100 procent tvang Fatimas mand

I debatindlægget står, at Fatima ikke giver hånd, men den kortklippede mand i grå hættetrøje og med stort sort skæg, som dukker op, rækker hånden frem. Han forklarer, at han ikke har brug for at komme i avisen. Havde hans nabo spurgt, om hun skulle skrive et debatindlæg, havde han frabedt sig det.

»Jeg er egentlig en meget privat person«, siger han.

»Når vi siger, hvad vi har valgt, risikerer vi, at der er folk, som bliver provokeret«, forklarer han, men går modvilligt med til at fortælle om familiens valg og historie, hvis han kan være anonym. Det går Politiken med til.

Anonymiteten betyder, at Fatimas mand ikke vil have sit navn frem. Vi må ikke skrive hans præcise uddannelse eller navnet på hans hjemby, selv om vi kender begge dele. Så lad os nøjes med at sige, at han har en universitetsuddannelse inden for it, et godt job og bor i København i et boligområde, der tidligere har været på ghettolisten.



»Min kone har altid oplevet fjendtlighed, når hun gik på gaden med sin niqab, men det seneste års tid, hvor politikerne har taget niqabforbuddet op, er fjendtligheden steget markant. Min kone er blevet antastet, råbt ad, jokket på og endda spyttet på på gaden. Derfor rejser vi«, forklarer han.

Tanken lå dog ikke familien fjern.

»Vi har altid haft en drøm om at prøve at bo i Pakistan, det er en drøm, vi har skubbet foran os. Så jeg føler, at vi er tvunget til at rejse nu, men det er ikke 100 procent tvang«.

Han skynder sig at sige, at han ikke vil generalisere.

»Når der er en, som møder min kone med fjendtlighed, er der 100 måske 1.000 etnisk hvide danskere, som smiler. Med muslimer er det sådan, at hvis én opfører sig forkert, siger folk, at det gælder alle. Jeg vil ikke lave den omvendte generalisering«.

Fatimas mand er vokset op et sted på Sjælland og taler også lidt sjællandsk. Sådan at eksempelvis ordet kammerat har tryk på første stavelse kam-merat. Hans mor er pæredansk og har »sikkert stamtavle tilbage fra vikingerne«. Hun konverterede til islam engang i 1970’erne, da hun mødte faderen. Han kommer oprindelig fra Indien og har også boet i Pakistan.

»Jeg er muslimsk opdraget. Og nu siger jeg noget for at chokere – mit ægteskab er et tvangsægteskab!«. Han ser kamplysten ud.

»Det er det, I kalder det. Men vi kalder det et arrangeret ægteskab, og det er en lille del af den slags ægteskaber, som er tvang. I Danmark skal man kende hinanden godt, inden man bliver gift. Hos os bliver man gift, og så har man resten af livet til at lære hinanden at kende«.

Konkret fungerede det sådan, at hans forældre fandt nogle kvinder, som han kunne møde.

»Det er ikke bare to personer, der bliver gift, det er to familier, der skal passe sammen. Mine forældre kunne have fundet en muslimsk kvinde i Danmark, men min far mener, at de har mere ødelagte værdier, og mange af mine kammerater, som blev gift med en dansk muslim, er siden blevet skilt. De er ikke indstillet på at arbejde for ægteskabet«.

»Så tog jeg til Pakistan med henblik på at blive gift. Jeg blev præsenteret for nogle kvinder, så vi kunne se, om vi passede sammen. Min hustru tog sin niqab af, da vi talte sammen. Det var ret stort. Der er andre, som ikke ser deres hustru, før de bliver gift. De må så stole ret meget på deres mor«. Han griner afdæmpet.

Han forklarer, at han og Fatima dengang diskuterede hendes niqab, for han mener ikke, at den er et krav i islam. De fremlagde hver deres »islamiske juridiske beviser«, men det fik ikke Fatima til at ændre holdning.

»Hun fandt ikke mine beviser stærkere end sine egne, og da jeg ikke kunne overbevise hende, accepterede jeg hendes holdning og sagde, at jeg ville støtte den fuldt ud«.

Fatima ønskede ikke at forlade Pakistan, men hendes nye mand var under uddannelse, derfor tog de til hans hjemland. Eller det vil sige, de blev omfattet af 24-års reglen og levede i 'eksil' i Sverige nogle år, indtil Fatima fik svensk statsborgerskab. De seneste 7 år har de boet i Danmark.

Jeg downloadede lige en dokumentar om Kim Larsens liv og musik. Det er vigtigt, at børnene er up to date med den danske kultur og politik Fatima

Parret har en stor børneflok, den yngste er i førskolealderen, den ældste knap teenager. Fatima har en uddannelse i montessoripædagogik fra Pakistan. Det er en pædagogisk retning, som blandt andet lægger vægt på at styrke barnets naturlige interesse for at lære. Børnene gik ikke i skole, men blev hjemmeskolet. Om det usædvanlige og for nogle uforståelige valg forklarer han:

»Når de bliver undervist hjemme, har vi meget mere tid til den direkte interaktion. Hvis du ser på en almindelig lærer, så har de maksimum 5 minutters en til en-interaktion med den enkelte elev hver dag«.

Alle børn har bestået den obligatoriske sprogtest i treårsalderen, hvor de skulle møde op i en børnehave og få deres danske testet.

Fatima har aldrig været på overførselsindkomst, hun har ikke arbejdet i Danmark, og hun har ikke gået på sprogskole, fortæller hendes mand. Men hun er udadvendt og har derfor lært at tale dansk. Hun var aktiv i boligområdet, gik til møder i boligforeningens bestyrelse for at lære om beboerdemokrati og arrangerede aktiviteter for børnene.

I debatten får man indtryk af, at kvinder i niqab er undertrykte. Men det er de ikke – de er stærke kvinder, for det kræver styrke at gå med niqab og tage alle de verbale tæsk, er hans holdning.

Fatima og børnene er allerede rejst til Pakistan, hvor de bor hos Fatimas forældre.

»Jeg vil ikke sige, at min kones forældre er velhavende. De er øvre middelklasse, og det bliver vi også. Det betyder, at de har tjenere – en, som gør rent og vasker op, og en chauffør, som er klar, hvis man skal nogen steder«.

Fatimas mand forklarer, at bedsteforældrene bor i et gated community, hvor der er bevæbnede vagter, men at sikkerhedssituationen ellers er blevet bedre de senere år.

»Men det bliver ikke kun let. Jeg ser det sådan, at vi udskifter et sæt problemer med et andet ved at flytte«.

Fatimas mand tror selv, at det sværeste for ham bliver at vænne sig til det varme klima. Som it-uddannet kan han finde arbejde hvor som helst.

»Jeg er lidt den nørdede type. Jeg kan godt lide bare at sidde hele dagen og kode. Jeg er god til at tilpasse mig, bare jeg har en internetforbindelse«.

Fatimas mand forklarer, at familien vil holde fast i noget af det danske. For eksempel sidder et af børnene hver lørdag og gamer online med sine kammerater fra Danmark. Ligesom børnene taler i telefon med deres danske farmor, så de får talt dansk.

»I Danmark er der en forventning om, at man adopterer det nye steds holdninger. Når eksempelvis Dansk Folkeparti siger, smid tørklædet og meld dig ind i Danmark. Men jeg synes, at man bliver rodløs, hvis man fornægter sin baggrund. Det bliver, som om man er født i går uden nogen historie. Min holdning er, at man ikke ukritisk skal påtage sig det nye steds holdninger og da slet ikke med tvang. Ser man på, hvad der er sket andre steder, hvor folkeslag er rejst til og har bosat sig nye steder, så optager de hen ad vejen nogle af det nye lands traditioner, og så bliver det en blandingskultur. Bliver det tvang, risikerer man den modsatte reaktion«.

Fatimas mand så det sådan, at de havde fire muligheder, da niqabforbuddet trådte i kraft. Enten kunne de blive i Danmark, og så skulle Fatima blive inden døre. Men hun ville »sygne hen«, hvis hun ikke kunne gå ud. Ellers skulle hun risikere at blive antastet af politiet, et scenario, de ikke ønskede, børnene skulle være vidne til. Hun kunne også tage niqabben af.

»Men når jeg ikke selv har kunnet overbevise hende om at tage den af, så skal det ikke være et politisk pres, som gennemtvinger det«, siger han.

Fjerde mulighed var at flytte til udlandet. Og det er så det, de gør. Fatimas mand rejser i begyndelsen af det nye år, når han er færdig med det, han er i gang med på sit arbejde.

Tildækningsforbuddet er vedtaget af et demokratisk valgt Folketing. Hvad tænker du om det?