Afskedsbrev fra nabo: Farvel, Fatima. Du var min veninde, min samfundets støtte. Men du tog afsted, fordi Danmark ikke ville have dig her

Kære Fatima.

For nylig samlede jeg ind til Red Barnet med mine to børn.

Vi har, som du ved, gjort det til en tradition at samle ind til forskellige velgørende formål i vores boligområde – en tidligere ghetto i København – siden vi flyttede hertil for tre år siden.

Det er så hyggeligt at se alle vores naboer, børnene synes, det er sjovt, og som du og jeg har talt om mange gange, er vores hjem hele verden.

En ghetto er det ikke, for folk kommer fra alle verdens hjørner og fra alle sociale lag. Alle smiler til hinanden – også rødderne, når man lige har lagt dem lidt i blød.

Jeg glemmer aldrig første gang, jeg så dig. Du lignede noget taget ud af en Ole Lund Kirkegaard-bog

Vi bankede også på jeres dør. Men det var ikke dig, der åbnede.

Det var din mand. Vi snakkede lidt, og han fortalte, som du også har gjort før, at I hjælper på andre måder end med penge.

Han sagde, at nu hvor du var i Pakistan, kunne du virkelig hjælpe der, hvor der var brug for det.

»Nå! Er Fatima i Pakistan? Hvor lang tid har hun været det? Og hvornår kommer hun hjem igen?«, spurgte jeg. Svaret, jeg fik, rystede mig i en sådan grad, at jeg skal lede længe efter lignende oplevelser. Eller det vil sige, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan finde.

»Fatima kommer ikke tilbage«, var din mands svar.

»Hvad siger du? Kommer hun ikke tilbage? Hvad så med børnene?!«

»De er også rejst«, sagde han.

»Og jeg rejser snart«.

»Jamen hvorfor?«, var mit næste spørgsmål, selv om jeg godt vidste, hvad svaret måtte blive. Niqabforbuddet blev dråben for dig og din familie.

»Ja, hun tog en hastig beslutning, da forbuddet trådte i kraft. Men hvis man ikke vil have os her, så tager vi til et sted, der vil. Jeg kan arbejde hvor som helst«, fortalte din mand

Jeg glemmer aldrig første gang, jeg så dig. Du lignede noget taget ud af en Ole Lund Kirkegaard-bog. Du kom kørende, cyklen tæt pakket med poser og biblioteksbøger, slørene flagrende bag dig, og du selv tæt indpakket i en stor, tyk, strikket trøje.

Du så fantastisk ud, og jeg kom sådan til at smile. Og så syntes du at smile tilbage og vinkede til mig. Derefter hilste vi, som naboer gør, når vi så hinanden, hen over legepladsen.

Jeg glemmer heller ikke første gang, jeg mødte dig. Jeg sad i sofaen og ammede min førstefødte, da det bankede på døren, og min kæreste åbnede. Udenfor stod du i al din herlighed.

»Hej«, sagde du.

»Er din kone hjemme?«.

Han trådte lidt forvirret til side og bød dig med armen ind i lejligheden og hen mod mig. Du vendte dig mod ham og sagde:

»Jeg giver ikke lige hånden ... du ved nok. Han grinede hjerteligt og sagde »Ja, jeg ved. Kom indenfor«.

Du kom, fordi din ældste søn og min bonussøn legede sammen nede på pladsen, og så kunne du godt tænke dig at møde mig. Du inviterede mig og min lille pige til frokost en af de følgende dage.

Vi har været på besøg hos hinanden flere gange siden da. Det høflige vink er for længst erstattet af varme knus og kindkys.

Vi kender hinandens børn og har haft mange spændende samtaler og diskussioner om samfundet, kultur, politik og børneopdragelse.

Jeg er lærerstuderende, og du hjemmeskoler dine børn og vil altid gerne høre om ny forskning inden for fagene, og om der skulle være kommet nogle gode nye læremidler.

Vi er ikke altid enige, og jeg er ret sikker på, at du finder min mangel på tro lige så forbavsende, som jeg finder din ubændige overbevisning.

Jeg elskede at se dig hjule op til biblioteket hver søndag efter nye bøger til dine børn. Du arrangerede saml-skrald-ind-dage med nabolagets børn. Du lavede workshops, hvor de kunne komme og lave sjove ting ud af genbrugsmaterialer. Du sad i beboerrådet.