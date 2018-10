Regeringen vil give flere penge til rådgivning for digitalt krænkede Hvis det står til regeringen, skal Red Barnets rådgivningsenhed 'SletDet' modtage to millioner de næste fire år til at hjælpe børn og unge, der har fået spredt krænkende billeder og videoer uden deres samtykke.

»Mit problem er, at en ekskæreste har delt en del private billeder af mig – og nu ligger de inde på en hjemmeside sammen med VIRKELIG mange andre piger i samme situation. Man kan både se mit ansigt og min overkrop (bryster) – og flere søger efter hele mapper med billeder af mig. Hvad skal jeg gøre?«

Sådan lyder en af de henvendelser, der er tikket ind hos Red Barnets rådgivningsenhed 'SletDet'. Her kan børn og unge ringe eller skrive anonymt ind, hvis de har oplevet at blive krænket på nettet.

Regeringen vil nu sætte to millioner kroner af årligt de næste fire år til at støtte den tjeneste. De unges færden på internettet er »løbet løbsk«, lyder det fra socialordfører hos Venstre, Martin Geertsen.

»Jeg tror, der skal to ting til på det her område. For det første skal politiet stramme op på deres retningslinjer i forhold til at beskytte de krænkede. For det andet skal der mere oplysning og vejledning til. Og det er det, vi gerne vil støtte med de her midler«, siger Martin Geertsen. Pengene er en del af en større pose penge til bekæmpelse af fysisk og psykisk vold i nære relationer, som regeringen foreslår at bruge fra dettes års satuspuljemidler.

Alvorlige konsekvenser

Red Barnet tilbyder med 'SletDet' alt fra psykologisk bistand til teknisk rådgivning i at slette uønsket materiale og hjælp til at anmelde lovovertrædelser til politiet. Rådgivningen åbnede 1. maj 2016 og har siden været i kontakt med 980 børn og unge.



»Vi når en del i dag, men vi ved, at det kun er toppen af isbjerget - behovet er større. Vi kan se, at hver gang vi laver bare et mindre kommunikativt fremstød, har det en direkte effekt på antallet af henvendelser. Med de her midler vil vi kunne nå ud til langt flere«, siger generalsekretær i Red Barnet, Jonas Keiding Lindholm.

Bag telefoner og tastaturer inde hos Red Barnet sidder fagligt uddannet personale klar til at besvare henvendelser fra unge. De ringer ind og søger hjælp, fordi de eksempelvis uden deres vidende er blevet fotograferet afklædt eller har sendt nøgenbilleder i fortrolighed, men nu er havnet på sociale medier eller diverse online fora.

Det har alvorlige konsekvenser for de unge - både psykisk, socialt og fagligt, lyder det fra Jonas Keiding Lindholm

»Som det er i dag, bliver alt for mange overladt til sig selv med skyld, skam, angst. De isolerer sig og står alene. Det opleves som enormt skamfuldt at være udsat for det her, og det betyder, at ofrene oplever store barrierer i forhold til at tale om det og søge hjælp. Derfor er det vigtigt, de kan henvende sig anonymt. For de skal have professionel hjælp«, siger han.

DF er positive

Red Barnet undersøgte i starten af 2018, hvor udbredt deling af intim- eller nøgenbilleder uden samtykke er. Seks procent af de 915 unge mellem 13 og 17 år, der besvarede undersøgelsen, havde indenfor det seneste år oplevet at få delt billeder af sig uden at have givet tilladelse. Undersøgelsen er ikke repræsentativ.

Det er en god idé at tilføre flere penge til området, mener socialordfører i Dansk Folkeparti, Karin Nødgaard. Hun er positiv overfor regeringens forslag.

»Jeg synes, det er en god idé at sætte yderligere fokus på det her område. Men en ting er at rådgive, når det er sket – en anden ting er at rådgive, før det sker. Hele forebyggelsesaspektet vil jeg gerne have fokus på, så de unge er klar over, at det ikke er i orden at gøre sådan nogle ting«, siger hun.

Fordelingen af satspuljemidlerne forhandles i disse uger og vedtages endeligt sammen med finansloven.