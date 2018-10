Bettina Heltberg om krænkelseskulturen: Martin Luther King lignede aldrig et offer – han havde en drøm, ikke en psykisk defekt »Hvor står jeg selv i dette hav af krænkelser og offerartikler, som min egen avis jo nærmest har taget patent på?«, spørger Bettina Heltberg.

Forleden sad jeg og halvsov over en genudsendelse af ’Hvem vil være millionær’, hvor skuespillerne Karen-Lise Mynster og Pilou Asbæk sad i stolene over for Hans Pilgaard.

Det gik meget godt et stykke tid, men så kom spørgsmålet: Hvad kaldes afslutningsfesten efter den muslimske ramadan – skulle det f.eks. være ’haram’ eller ’eid’?

»Eid«, råbte jeg. Men de to var i tvivl og trak sig med 32.000 kroner til et velgørende formål. Skulle de gætte – måtte det blive ’haram’.

Jeg sad og blev forarget. Haram betyder ’synd’ i islamisk sammenhæng, det rette ord er ’eid’. Hvem ved ikke det? Der er ca. 300.000 eller 5,3 pct. muslimer i Danmark, og de sidder nok ikke og glor på tv. Alligevel forekom det mig (først!) skamfuldt at være så uvidende.

Jeg blev krænket på muslimernes vegne!

Men ét er at blive krænket ’på andres vegne’ – noget andet at blive krænket på egne. Anses det ikke for lidt finere at tænke på de andre?

Jo. Det gør det, eller det gjorde det. Alle store minoritetsbevægelser i de sidste 50-60 år har haft en social, kollektiv, udadvendt agenda, hvor den krænkede part – offeret – ikke primært er én selv, men andre, der lider som man selv (kunne lide). Da Nelson Mandela efter 27 års fangenskab blev løsladt fra Robben Island, var han stadig i sin egen identitet en fri mand og havde været det i alle årene. Han blev præsident i Sydafrika – tilsyneladende uden bitterhed mod apartheidstyret.

Sådan var det næppe gået ham, hvis han havde mistet sin fornemmelse af identitet, uforvekslelighed – hvad skal vi kalde det? Egenværd?

Sådan er det forløbet med rigtig mange oprørsbevægelser og minoritetsopråb med store ledere i spidsen. De sortes oprør i USA blev udkæmpet af bl.a. Martin Luther King, som heller aldrig lignede et offer – han havde en drøm, ikke en psykisk defekt. Kvindernes oprør kom senere – (det er kommet for at blive) – men de første danske kvindesagsforkæmpere – Matilde Bajer, f.eks., gift med Frederik Bajer, mor til seks børn, eller Elna Munch, ingen af dem var en tårevædet anklager, men faktuelt og praktisk flittig, det, der hedder dedikeret.

Jeg ser heller ikke foregangsmænd for bøssers og lesbiskes rettigheder som blødt blævrende hængepile i sofaen, som folk, der trøster sig med at læse om sig selv på side seks, som mænd, der græder sig i søvn. Jeg ser dem som stærke og præcise mænd/kvinder.

Den identitetspolitik, som nu er blevet moderne, og som hyldes og studeres med stor interesse, er selvfølgelig milevidt langt borte fra fortiden. Hele den teknologiske udvikling har i den grad forvandlet os, som i al fredsommelighed intet var (behageligt nok!), til at blive nogen, potentielt. Men nogen hvem?

Det letteste i verden er at finde en krænkelse. Ingen er uden krænkelser. Nogle er store og har betydning for vores livs videre forløb. Nogle er små, men de lever i erindringen som pletter og minder, vi altid kan finde frem. Hvis vi vil. Den kolossale succes, som #MeToo-bevægelsen har haft globalt, er et udtryk for den helt simple kendsgerning, at der ikke findes en eneste kvinde på hele jorden, som ikke – so oder so – har oplevet, at mænd har krænket dem. Før måtte de ikke sige det? Nu må de godt! Jeg er sikker på, at Matilde Bajer blev krænket.

Jeg er også sikker på, at jeg selv er blevet krænket. Kan jeg nu huske det, eller har jeg fortrængt det? Det sidste, fordi min generation lever på (af) fortrængninger.