Ups Nye statsborgerskabsstramninger er svære at gennemføre DF kalder nyt svar fra Støjbergs ministerium »langt ude« og »noget sjusk«. Støjberg erkender problem.

Da et flertal af partier i sommer strammede reglerne for at få statsborgerskab, betød det blandt andet, at det fremover skal udelukke statsborgerskab på livstid, hvis man engang har begået bestemte former for kriminalitet.

Men stramningerne tager ikke højde for, at domme kun står oplistet i Det Centrale Kriminalregister et vist antal år, hvorefter de ifølge reglerne bliver slettet. Embedsmændene, der behandler statsborgerskabsansøgningerne, vil med andre ord i nogle tilfælde ikke kunne se domme, som de ellers skulle have frasorteret ansøgere ud fra.

Inger Støjberg

Det bekræfter Udlændinge- og Integrationsministeriet nu – 14 dage efter, at Politiken første gang spurgte til sagen. I en mail skriver ministeriet, at »der kan være tilfælde, hvor oplysninger om kriminalitet slettes i Det Centrale Kriminalregister, selv om oplysningerne fortsat vil kunne udløse karenstid i henhold til cirkulæreskrivelsen om naturalisation (betegnelsen for at få statsborgerskab, red.)«.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg bekræfter problemet, og tilføjer, at man faktisk allerede under forhandlingerne i sommer havde »en mistanke om, at der kunne være noget i det«.

»Så nu har vi fået det kigget godt igennem, og det viser sig jo, at der er et lille problem her«, siger hun.

Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Christian Langballe, er ikke begejstret og kalder det »for langt ude«.



»Jeg er godt nok sur over, at vi sidder og laver en aftale, og så er forudsætningerne for, at den aftale virker, som den skal, ikke i orden. Det er simpelthen bare noget sjusk og for dårligt«, tordner han og tilføjer, at »jeg selvfølgelig må gå ud fra, at den er klappet af med alle de embedsmænd, der sidder omkring. Og at de selvfølgelig har tjekket det i Justitsministeriet«.

Ikke mindst Langballe var bannerfører for, at diverse tidligere begåede kriminalitetsformer skal kunne udelukke statsborgerskab permanent. Det gælder efter de nye stramninger som udgangspunkt, hvis man har fået en ubetinget fængselsstraf på 1 år eller derover, enhver ubetinget fængselsstraf på 3 måneder eller derover for personfarlig kriminalitet samt straffe for bl.a. bandekriminalitet, vold mod børn samt seksualforbrydelser.



Nogenlunde samtidig med svaret til Politiken onsdag sendte Inger Støjberg også en forklaring til Folketinget om sagen, og også indfødsretsordfører Astrid Krag (S) er overrasket.



»Jeg regner selvfølgelig med, at udlændingeministeren har fuldstændig styr på, at både de politiske udspil hun præsenterer, og de politisk aftaler hun indgår, også kan gennemføres i den virkelige verden. Det er ministerens ansvar at sikre det«, siger S-ordføreren.





Allerede på et lukket møde i Folketingets Indførsretsudvalg for et par uger siden, fik medlemmer færten af, at der kunne være et problem. Her blev de nemlig ifølge Politikens oplysninger præsenteret for en konkret ansøger med en blakket fortid. Politiet har angiveligt oplyst i forbindelse med sagen, at der er flere sager på personen. Men politiet har tilsyneladende kun kunnet finde detaljer registeret om et tyveri, der resulterede i dagbøder. To andre forhold er slettet på grund af deres alder, blev udvalget angiveligt oplyst om på det lukkede møde.



Ifølge professor i strafferet på Københavns Universitet Jørn Vestergaard er problemet »helt reelt«, men man kan løse det fremad ved at ændre bekendtgørelsen om Det Centrale Kriminalregister.