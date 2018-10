Den handlekraftige hærchef, der har skrevet sit eget afskedsbrev

Sagen kort

Hærchef og hustru

Anonyme kilder har i netavisen Olfi anklaget hærchef Hans-Christian Mathiesen for nepotisme og magtmisbrug. Han mistænkes for at have hjulpet sin hustru ind på to prestigefyldte forsvarsuddannelser uden den fornødne erfaring.

Hustruen fik også ansættelse i et nyt projektkontor, som hærchefen oprettede. Herefter hun blev udnævnt til major og modtog en bedre løn.

Til Olfi beretter kilderne om »akavede situationer« på arbejdet, hvor parret har optrådt uden »situationsfornemmelse og respekt for embedet«.

Forsvarsministeriet har nu bedt forsvarschefen om en redegørelse. Forsvarets Auditørkorps undersøger, om der skal ske en strafferetlig efterforskning af hærchefen. Han er fritaget fra tjeneste så længe.

