Sagen mod Jakob Scharf: PET lå inde med omstridt terrorartikel i flere år Beretningen om et plot mod mediehus blev sendt til toppen af dansk politi og er nu et stridsemne i retssag mod fhv. PET-chef.

En kriminalassistents ledelsesgodkendte og yderst detaljerede beretning om efterforskningen af et terrorplot i 2010 mod JP/Politikens Hus bliver en stadig større sten i skoen på anklagemyndigheden i retssagen mod tidligere PET-chef Jakob Scharf.

Det viser sig, at hele den øverste ledelse i Politiets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet allerede i 2015 fik overbragt et eksemplar af Nordisk Kriminalreportage, der rummer artiklen om det forpurrede angreb mod mediehuset på Rådhuspladsen i København.

Men først for et par måneder siden besluttede PET at indbringe artiklen for Den Uafhængige Politiklagemyndighed i forbindelse med den verserende straffesag mod tidligere PET-chef Jakob Scharf, der er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt 28 gange i bogen ’Syv år for PET’.

Under retssagen i Københavns Byret er det kommet frem, at både daværende PET-chef Jens Madsen, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, Københavns tidligere politidirektør Thorkild Fogde og andre politiledere og anklagere fik den årlige publikation om store og spektakulære kriminalsager. I alt udkom 2016-udgaven af Nordisk Kriminalreportage i rundt regnet 3.000 eksemplarer, og alle artikler blev på forhånd godkendt af en betroet medarbejder i politiet.

Et væsentligt spørgsmål i straffesagen mod Jakob Scharf er, om en domstol kan dømme nogen for at afsløre forhold, der i forvejen har været fremme i offentligheden. Eller sagt på en anden måde: Kan man sende Scharf op til to år i fængsel for at omtale efterforskningen af blandt andet terrorplottet mod JP/Politikens Hus, når PET og landets øverste politiledelse har ladet en mindst lige så detaljeret redegørelse skrevet af kriminalassistent passere?

Forgæves søgning

Ifølge professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard taler det alt andet lige til fordel for den tiltalte PET-chef, at oplysningerne har været fremme i flere år uden indgreb.

»Men ved bedømmelsen af skyldspørgsmålet kan det godt gøre en forskel, at oplysningerne har fået en langt større eksponering og troværdighed ved at komme fra en tidligere efterretningschef«, siger Jørn Vestergaard.

Under en afhøring i Københavns Byret forleden måtte centerchef i PET’s juridiske afdeling Henrik Pass erkende, at sikkerhedstjenesten overså artiklen i Nordisk Kriminalreportage under gennemgangen af bogen om Jakob Scharf.

Efter den dramatiske udgivelse med fogedforbud i 2016 nedsatte PET tre hold til at læse bogen om den tidligere chef igennem for brud på tavshedspligten og sammenholde det med, hvad der tidligere har været fremme i avisartikler, åbne retssager, årsberetninger, pressemeddelelser og offentlige PET-udtalelser.

På den baggrund fandt tjenesten ud fra en konkret vurdering en lang række eksempler på tavshedsbrud i bogen ’Syv år for PET’, som anklagemyndigheden siden har skåret ned til 28 konkrete tiltalepunkter mod Jakob Scharf.

Men af uvisse årsager opdagede PET ikke artiklen i Nordisk Kriminalreportage om efterforskningen af attentatet mod JP/Politikens Hus, selv om den røde bog var blevet sendt til tjenestens øverste ledelse og stod på reolen i Søborg.

Over 27 sider skildrer kriminalassistent Finn Månsson fra Københavns Vestegns Politi som en del af efterforskningsholdet, hvordan samarbejdet mellem PET og den svenske sikkerhedstjeneste Säpo forhindrede tilrejsende terrorister fra Sverige i at slå til i JP/Politikens Hus ved Operation Constant, som Jakob Scharf nu er tiltalt for at have omtalt tre steder i bogen om sine år i efterretningsverdenen.

»Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor den ikke er dukket op i open source (åbne kilder, red.) i forbindelse med denne sag«, sagde centerchef i PET Henrik Pass, da han i sidste uge blev afhørt af Jakob Scharfs forsvarer om artiklen i Nordisk Kriminalreportage.

Det er af central betydning for den tidligere PET-chefs forsvarer at dokumentere, hvor mange bøger, artikler og offentlige udtalelser fra tjenesten der har før har været fremme, uden at myndighederne er skredet ind. Ad den vej håber advokat Lars Kjeldsen at overbevise byretten om, at tavshedspligten for tidligere ansatte i efterretningsvæsenet ikke er så absolut, som den nuværende PET-chef, Finn Borch Andersen, har forklaret.

Ifølge juraprofessor Trine Baumbach fra Københavns Universitet er der dog stor forskel på, om udtalelser kommer fra en kriminalassistent eller en tidligere PET-chef:

»Det får en langt større autoritet, når det er den øverste chef for en efterretningstjeneste«, udtaler hun generelt.

Straffesagen mod Jakob Scharf fortsætter onsdag i byretten, mens kriminalassistent Finn Månssons artikel i Nordisk Kriminalreportage nu behandles af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.