Homoseksuelles mulighed for – uden frygt – at holde i hånd og kysse på gaden skal styrkes Satspuljen er fordelt: For første gang har en LGBT-organisation fået fast driftstilskud fra staten.

Halvdelen af de danske homoseksuelle undgår offentligt at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane. Fire ud af ti er ikke åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på arbejdspladsen. Og homoseksuelle og transkønnede har tre gange så mange selvmordsforsøg som den øvrige del af befolkningen.

Nu kan det være, at forholdene bliver lidt bedre. Arbejdet for mennesker med en seksualitet, der afviger fra heteronormen, er ikke kommet på finansloven. Men det ligner lidt.

Partierne i Folketinget har besluttet at spendere 1,1 milliarder kroner næste år på en række sociale og sundhedsmæssige initiativer, og én af posterne er at regne blandt de mindste beløb i den såkaldte satspulje – men med stor symbolsk og praktisk betydning: Organisationen LGBT Danmark får halvanden million kroner.

Det afgørende er ikke så meget, at det drypper med statsmidler på de lesbiskes, de homoseksuelles, de biseksuelles og transpersonernes sammenslutning. Men at LGBT Danmark har fået det, der hedder varigt driftstilskud.

Første gang

Det er første gang, at en LGBT-organisation modtager statslig driftsstøtte. Indsatsen har hidtil mest været baseret på frivillige kræfter, midlertidige projekttilskud, kontingenter og indtægter fra arv.

Betydningen af det skifte kan ikke overvurderes, fastslår forperson i organisationen Peder Holk.

»Nu kan vi for eksempel udvide den rådgivning, som er udviklet i København, til andre dele af landet, vi kan uddanne flere rådgivere og i det hele taget arbejde for et mere ensartet tilbud til flere«, forklarer Peder Holk, der blandt meget andet også ser frem til udbrede støtte og hjælp til unge.

Seksualitet og fordomme Hver tredje nydanske LGBT-person (33 pct.) har overvejet at begå selvmord inden for det seneste år, mens det gælder for 19 pct. af de øvrige LGBT-personer.

Faktiske selvmordsforsøg forekommer omkring tre gange så ofte blandt LGBT-personer (8,3 pct. over for 2,6 pct. for mænd og 11,8 pct. over for 4,2 pct. for kvinder). 40 pct. af LGBT-personer er i lav grad eller slet ikke åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på arbejdspladsen. 64 pct. af danske LGBT-personer har oplevet negative kommentarer eller opførsel i skolen pga. deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. 49 pct. af danske LGBT-personer undgår offentligt at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane. Mere end 50 pct. af danske transkønnede undgår steder af frygt for overfald, trusler eller chikane. 33 pct. af nydanske LGBT-personer har overvejet selvmord (I kontrolgruppen af etniske danske LGBT-personer havde 19 pct. overvejet selvmord inden for det seneste år) 22 pct. af nydanskere opfatter homoseksualitet som en sygdom. 29 pct. af nydanskere er modstandere af at tillade kønsskifteoperationer. Kilde: Regeringens handlingsplan Vis mere

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) er »superglad« for, at de seksuelle minoriteter nu med en stabil økonomi bedre kan leve op til regeringens handlingsplan fra i sommer for LGBT-personer, som netop omfatter mere rådgivning, flere netværk, mere støtte.

»Jeg ser beløbet som en politisk erkendelse af disse gruppers situation og en anerkendelse af det arbejde, der foregår. Det er et skulderklap i form af en støtte til, at organisationen får mere slagskraft og ikke hele tiden skal søge om penge til det ene og andet«, siger hun.

Små grupper skal hjælpes

Eva Kjer Hansen understreger, at en betingelse for den faste driftstilskud er, at LGBT Danmark »skal favne de mange på området og som hovedorganisation forpligtes til at være imødekommende overfor mindre grupper«.

Hun nævner som eksempel støtteforeningen for transkønnede børn, Transpolitisk Forum for transpersoner, Pan Idræt for lesbiske og bøsser og andre.

»Der findes en række græsrodslignende foreninger, som er i en situation med selvstændige sekretariater, men hvor LGBT Danmark skal være den samlende organisation, der varetager deres interesser«, forklarer ligestillingsministeren.

Personligt er hun ikke er i tvivl om, at de seksuelle grupper hører hjemme under satspuljen, som er møntet på de mest udsatte grupper.

»Vi taler om mennesker, hvor selvmordstankerne florerer, hvor det er svært at vise, hvem man egentlig er. Der er mange vinkler på deres udsathed«.

Forperson i LGBT Danmark Peder Holk udtrykker det sådan, at organisationen har fået »en rygrad«.

»Nu skal vi have ansat en koordinator der kan samle vores aktiviteter, vi kan tage med på konferencer i udlandet, vi kan begynde at tænke strategisk og ikke bare et år eller to ad gangen«.