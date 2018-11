To mænd tiltalt for at fjerne valgplakater

Selv om socialdemokrater er kendt for at dele roser ud, når der er valg, så var det ikke rosende ord, som to Slagelse-socialdemokrater delte ud, da valgkampen til kommunalvalget blev skudt i gang i fjor.

Politikerne Miralem Garagic og Ali Yavuz oplevede nemlig begge, at deres valgplakater blev fjernet, kort efter at de var sat op. Nu kommer to mænd til at stå strafferetligt til ansvar i sagen.

Anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har nemlig ifølge avisen Sjællandske rejst tiltale mod to mænd for omfattende hærværk. Mændene har pillet 35 plakater ned, lyder anklagen.

»Det er på sin plads. Det skal ikke gå ustraffet hen«, siger Ali Yavuz til Sjællandske.

Sagen vil blive behandlet ved Retten i Næstved i den kommende uge.

Det er advokaterne Jesper Storm Thygesen og Martin Andersen fra Storm Thygesen Advokatfirma, som forsvarer de to tiltalte mænd.

Jesper Storm Thygesen oplyser til Ritzau, at han på nuværende tidspunkt ikke kan oplyse yderligere om de tiltaltes stillingtagen til anklagen.

Men eftersom sagen er rejst som en domsmandssag er udgangspunktet, at de nægter sig skyldige.

ritzau