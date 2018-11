Bonnichsen er bekymret over anmeldelse af drabschef: Er jeg den næste i rækken? Tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen ser med stor alvor på, at politiledelsen har anmeldt drabschef Jens Møller Jensen for brud på tavshedspligten: »Det er svært at sige sig fri fra tanken om, at systemet forsøger at give os mundkurv på«.

»Jeg må erkende, at jeg blev ilde tilpas, da jeg læste det«.



Tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen lægger ikke skjul på, at han har det skidt med nyheden om, at politiledelsen har anmeldt drabschef Jens Møller Jensen for brud på tavshedspligten.



Jens Møller Jensen er blevet anmeldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) på grund af sin erindringsbog, 'Opklaret - drabchefens erindringer’, der udkom i sidste uge. Han er desuden blevet frataget sin lederstilling på afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi.

Når Bonnichsen har de skidt med nyheden, skyldes det, at han mener, at der nu tegner sig et mønster. Jens Møller Jensen er den tredje ansatte i politiet, der nu er under anklage for at have brudt sin tavshedspligt. I byretten er den tidligere PET-chef Jakob Scharf tiltalt for at være gået for langt i sin bog ’Syv år for PET’. Desuden blev kriminalassistent Finn Månsson i sidste måned meldt for at have skrevet en længere artikel om efterforskningen af et terrorplot i 2010.

»Jeg er meget overrasket og kan ikke tolke det som andet end en tendens i tiden, hvor man har brug for at markere noget. Det er svært at sige sig fri fra tanken om, at systemet forsøger at give os mundkurv på«, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Anmeldelserne får Bonnichsen til at overveje sin egen rolle – den erfarne tidligere PET-chef har i årevis optrådt ofte i medierne med vurderinger.

»Jeg har igennem mange år udtalt mig frit fra leveren, men ud fra en forståelse af, at jeg ikke brød med min tavshedspligt«.



De tre, som nu er anmeldt, har næppe heller troet, at de brød med deres tavshedspligt, vurderer Bonnichsen:

»Jeg har meget svært ved at forestille mig, at erfarne efterforskere krænker deres tavshedspligt med forsæt. Jeg har svært ved at se, at Scharf-sagen skulle være en krænkelse af tavshedspligten. Men det er hverken DUP eller Københavns Politis ledelse eller mig, som kan afgøre, om man har overtrådt sin tavshedspligt. Det er domstolene«.

Et tilbageskridt af dimensioner

Anmeldelsen af Jens Møller Jensen giver bange anelser:

»Er jeg den næste i rækken? – den tanke slår ned i mig«, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Får du den tanke, fordi du på det seneste har udtalt dig mere vidtgående, end du på plejer?

»Nej, tværtimod. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at bryde den tillid, man har vist mig. Men jeg kan se, at her er ting, som ikke krænker nogen hellige køer, og alligevel bliver folk nu anmeldt for at sige dem«, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Hvad vil det betyde, hvis domstolene afgør, at tavshedspligten er brudt i de aktuelle sager?



»Det bliver et tilbageskridt af dimensioner. Jeg mener, at det er afgørende vigtigt, at offentligheden har en vis grad af indsigt i, hvordan man arbejder, og hvordan PET fungerer. Lukker man sig om sig selv, så risikerer man magtmisbrug – det viser historien klart«.

Hans Jørgen Bonnichsen mener, at det på længere sigt kan ramme politiets og efterretningstjenesternes selv:

»Hvis man hele tiden siger, at det er hemmeligt og brud på tavshedspligt, hvordan skal nogen så kunne afdække, hvad der foregår? Det vil skabe mistillid i forhold til den befolkning, man servicerer«.