Danske plastproducenter spilder plastik i naturen Råmateriale til plastikproduktion spredes til naturen fra flere danske plastikproducenter. Det viser stikprøve fra dansk miljøorganisation. Plastindustrien lancerer nu en række tiltag til forbedring.

Opmærksomheden på plastikforurening er blevet større og større i de seneste år. Som forbruger ved du, at du ikke skal smide plastikaffald, da det over tid nedbrydes til mikroplastik og ender i havene, hvor det forårsager skade på dyr og natur.

Men hvad med de virksomheder, der producerer plastikken? Sørger de også for at begrænse spredningen af plastik til naturen?

Det kan der efter en dansk stikprøve sås tvivl om. I stikprøven fandt miljøorganisationen Plastic Change de såkaldte plastik pellets, som udgør råstoffet til plastikproduktionen, i søer og græs tæt ved seks ud af syv danske plastikproducenter.

»Det kommer helt ærligt bag på os, at så mange virksomheder tilsyneladende ikke har styr på deres råvarer, især nu, hvor der ellers er kommet så meget fokus på plastikforurening. Plastproducenterne har så travlt med, at det er forbrugerne, der ikke kan ramme skraldespanden. Men det her viser, at industrien bør feje for egen dør«, siger Plastic Changes formand, Henrik Beha Pedersen.

Billede af plastik pellets fra Plastic Changes stikprøve Foto: Plastic Change

Stikprøverne er blevet lavet i forbindelse med en rapport, som er bestilt af den internationale organisation Fauna & Flora, der arbejder for bevaring af biodiversitet.

»Disse seneste resultater fra Danmark gør det klart, at pellets lækker ind i miljøet fra en række virksomheder i hele forsyningskæden, da der ikke er nogen primære producenter i landet«, siger Elisabeth Whitebread, der er ansvarlig for plastik i havene i Fauna & Flora International.

Plastik pellets er ifølge Plastic Change den næststørste direkte kilde til mikroplastforurening.

»Plast har intet at gøre i naturen«

Brancheorganisationen for de danske virksomheder, der leverer plastikprodukter, Plastindustrien, ser med stor alvor på resultatet.

»Plast har intet at gøre i naturen, og vi har som industri ubetinget et særligt ansvar for at håndtere plasten så godt som overhovedet muligt. Det har vi længe haft fokus på, men der er ingen tvivl om, at vi stadig kan blive bedre«, siger Thomas Drustrup, som er administrerende direktør i de danske plastvirksomheders brancheorganisation.

Efter stikprøvens resultat kom frem, har Plastindustrien fremlagt ti nye tiltag for en bedre håndtering af plast i forbindelse med transport og produktion. Thomas Drustrup er med andre ord klar til at gøre noget ved situationen.

»Der skal ikke være tvivl: Er der problemer, skal de løses. Ligger der plast og pellets i naturen, så skal vi i lighed med alle andre rydde op efter os selv«, siger Thomas Drustrup.

Direktøren i Plastic Change, Henrik Beha Pedersen, kalder samarbejdet med Plastindustrien for glimrende og forventer derfor også, at Plastindustriens medlemmer vil tage deres del af ansvaret.

»Vi skal alle bidrage til, at plastik ikke ender i havet – borgerne, politikerne og selvfølgelig også den industri, der i hverdagen håndterer råmaterialerne til diverse plastikprodukter«, siger Henrik Beha Pedersen.