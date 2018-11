DF: Forsvaret har brug for en whistleblowerlinje

Siden 2010 har rygtet om forsvarschef Bjørn Bisserups mulige favorisering af sin søn været en åben hemmelighed, man hviskede om på gangene. Men der skulle gå otte år og komme henvendelser fra medierne, før systemet satte sig for at undersøge sagen.

Og sagen om chefen for hærstaben, H.C. Mathiesen, der efterforskes for favorisering af sin kæreste, havde sin begyndelse allerede i 2014.

De to sager danner et billede af, at ansatte i forsvaret ikke tør gå til overordnede, når de møder mulige eksempler på nepotisme og magtmisbrug. Det mener Dansk Folkeparti, der nu opfordrer regeringen til hurtigt at oprette en whistleblowerordning.

»Nogle af de her sager har mange år på bagen, og det viser, at ansatte i forsvaret ikke har følt, at de kunne råbe op, når der foregår noget helt skævt«, siger Jeppe Jakobsen, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, der er et af forligspartierne bag forsvarspolitikken.

Whistleblower-ordningen skal administreres af en uafhængig enhed som f.eks. Forsvarets Auditørkorps, så »det ikke er muligt for en forsvarschef at lukke en sag ned«, siger han.

Det er ikke første gang, en ’sladderhank’-ordning har været på tale. Da SF i 2014 foreslog en lignende ordning, stemte DF nej med den begrundelsen, at det ville skabe et miljø af mistillid. Men de nye sager har fjernet DF’s betænkeligheder.

»Der er brug for en ventil. Man har i toppen af forsvaret været rigtig dygtige til at straffe folk, der har påpeget, hvis noget er gået i den forkerte retning. Oberst Eigil Schjønning tillod sig at kritisere officeruddannelsen og blev ekspederet i en retning, han ikke ønskede (til en stilling i Hjemmeværnet, red.), og oberst Lars Møller kritiserede nogle af hærens beslutninger og blev fyret fra sin stilling som chef for hærens kampskole. Der er ingen tvivl om, at blandt officerer har de to sager sendt et meget klart signal om, at man retter ind, for ellers bliver man flyttet til et kedeligt kontor«, siger Jeppe Jakobsen.



Både Socialdemokratiet og Radikale er villige til at diskutere ideen.



Gå i seng med chefen

De indtil videre fem sager om nepotisme i forsvarets top er ødelæggende for befolkningens tillid til forsvaret. Men også ekstra problematiske, fordi forsvaret har svært ved at fastholde officerer, siger Jakobsen.

»Hvis vi skal have nogle til at vælge forsvaret til, skal de have en troværdig fornemmelse af, at hvis de er dygtige nok, kan de en dag blive general. Men hvis der er det indtryk, at man skal være villig til at gå i seng med chefen – for at sætte det lidt på spidsen – så tror jeg, de dygtige officerer vælger det private erhvervsliv i stedet«, siger han.

Også Radikales forsvarsordfører, Martin Lidegaard, er dybt bekymret over de mange sager, selv om han dog ikke synes, at de to seneste sager er så alvorlige, at de skal have yderligere konsekvenser.

»Jeg synes samlet set, at der tegner sig et billede af en forvaltningskultur, som vi ikke kan leve med«, siger han.

»Det ville være utænkeligt andre steder i den offentlige administration, at man undlader at slå stillinger op, og hvis man så oven i købet ansætter en i familien, så ville resten af forvaltningen da reagere! Jeg tror, det skyldes en kultur i militæret, hvor man er vant til kun at gå til sine foresatte og aldrig højere op«.

I soldaternes fagforening, HKKF, er man åben over for en whistleblowerordning.

»Jeg synes klart, det er noget, vi skal overveje. Jeg har ellers altid været forbeholden over for det, fordi vi har et tillidsrepræsentantssystem og faglige organisationer, man kan gå til. Men det er ikke sikkert, det er nok i alle sager«, siger formand Flemming Vinther.

»De her sager er et kæmpe wakeupcall til os alle sammen om, at vi bliver nødt til at være ekstremt opmærksomme, når vi er et firma, hvor der er forbindelser på kryds og tværs mellem folk, der har gjort tjeneste sammen i mange år, er gift, i familie eller noget andet«, siger han.