Borgmester: Vi har ikke gjort nok Hillerød Kommune lejer lejligheder ud i en ejendom fyldt med skimmelsvamp. Samtidig står kommunen også for det tilsyn, der skal kunne slå hårdt ned over for sundhedsskadelige boliger. Den slags dobbeltroller kan være problematiske, advarer ekspert og Lejernes Landsorganisation.

I en ejendom på Horsevænget i Hillerød er 51 ud af 87 lejligheder massivt ramt af skimmelsvamp. Kommunen ejer lejlighederne og lejer dem ud gennem den boligsociale udlejningsliste, selv om beboerne igennem to årtier har klaget over dårligt indeklima og fortalt om symptomer som hovedpine, kronisk træthed og luftvejsproblemer.

Men Hillerød Kommune ejer ikke bare de sundhedsskadelige lejligheder. Kommunen har også ansvaret for at føre tilsyn med sig selv.

Chefjurist i Lejernes Landsorganisation Anders Svendsen mener, at det er et problem, at en kommune har to roller i samme sag, fordi man kan få den mistanke, at kommunen ikke fører et tilstrækkelig skarpt tilsyn med sig selv.

»Vi fører sager, hvor borgere kan have den mistanke, at sagen måske ikke bliver afgjort helt upartisk, fordi kommunen selv er part i den sag, de skal afgøre. Det er vores erfaring, at det kan være meget svært at få medhold for borgeren, fordi kommunen frikender sig selv«, siger Anders Svendsen.

Ifølge byfornyelsesloven har en kommune pligt til at føre tilsyn med alle boliger i kommunen og optræde neutralt mellem lejer og udlejer, uanset om de udlejes af private eller kommunen selv.

»Det er vores opfattelse, at kommunerne ikke går særligt hårdt til sig selv, når de skal vurdere, om et lejemål er sundhedsskadeligt eller ej«, siger Anders Svendsen.

Historien om Horsevænget går langt tilbage.

LLO Nordsjælland skrev i 2014 til Hillerød Kommune angående et lejemål, der var så alvorligt angrebet af skimmelsvamp, at de kun så en udgang – »en kondemnering af lejemålet og genhusning af vort medlem«.

Året efter – i 2015 – rapporterede rådgivningsvirksomheden Goritas, at »der er tale om et forhøjet niveau af skimmelvækst og sporer, der klart indikerer, at der er en skimmelproblematik i lejligheden«.

I en artikel fra 2017 i Frederiksborgs Amts Avis beskriver en beboer, at hans børn ofte har været syge med luftvejs- og maveproblemer. Håndværkeren, som kommunen sendte ud, løste et problem med skimmelsvamp på badeværelset ved at bore en plade uden på de mørke plamager.

Kommunen tog ikke advarsler alvorligt

Kommunen har pligt til at rejse en sag, hvis der er mistanke om sundhedsfare, eksempelvis på grund af skimmelsvamp. Selv om der har været adskillige klager over indeklimaet i Horsevænget, var det først i 2017, da Frederiksborgs Amts Avis begyndte at skrive intenst om forholdene, at Hillerød Kommune besluttede at få Teknologisk Institut til at undersøge samtlige lejligheder for at afdække, om der var et generelt problem.

»Kommunen har ikke taget advarsler og henvendelser alvorligt, og det har trukket ud alt for længe«, siger Tue Tortzen, der sidder i byrådet i Hillerød for Enhedslisten.

Borgmester Kirsten Jensen (A) påpeger, at der trods alt er blevet gjort noget i løbet af de 18 år, hvor der blandt andet er skiftet tag på en af bygningerne.

»Der er allerede brugt en hel del penge over årene, men der er ikke brugt nok, for alt skimmelsvampen er ikke væk«, siger borgmesteren.

Rapporterne fra Teknologisk Institut dokumenterer ældre, skjulte skader i bebyggelsens konstruktioner mange af de steder, hvor der er fundet skimmelsvamp. Skader opstået på grund af vandskader, som kommunen enten slet ikke har udbedret, eller som er utilstrækkeligt udbedret.

Hillerøds borgmester mener ikke, at det er et problem, at kommunen ejer boligerne i Horsevænget, og at det samtidig er kommunen selv, der skal føre tilsyn og træffe afgørelser.

»En kommune kan godt både have rollen som driftsherre og rollen som myndighed. Det, man gør, er, at man sørger selvfølgelig for, at det ligger i to forskellige afdelinger. Der er nogle, der arbejder med at føre tilsynet, og nogle andre, der arbejder med andre dele af det at have den ejendom og funktion«, siger Kirsten Jensen.