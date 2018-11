Sagen forfra: Sådan blev ATP-direktør Christian Hyldahl indhentet af fortiden Efter afsløringer fra tiden som chef i Nordea med flere kritisable sager om udbytteskat har Christian Hyldahl valgt at trække sig fra stillingen som administrerende direktør for ATP. Der er tale om sager, som går mere end 10 år tilbage, sager, som Hyldahl selv tidligere har forsvaret.

Schweizisk krumspring

Før Christian Hyldahl blev ansat i ATP, var han igennem en årrække chef for Nordea Markets, der spekulerer i værdipapirer. Nordea Markets mistænkes for at have omgået reglerne om udbytteskat med fuldt overlæg.

I 2006-08, mens Hyldahl havde ansvaret, købte Nordea schweiziske aktier for et milliardbeløb og forsøgte derefter at få tilbagebetalt udbytteskat for omkring en kvart milliard kroner fra Schweiz.

Men i 2015 slog den schweiziske højesteret fast, at Nordea ikke var berettiget til at få refunderet udbytteskat, og krævede, at banken tilbagebetalte beløbet.

Da Hyldahl i 2016 blev konfronteret med transaktionerne med de schweiziske aktier, forsvarede han dem over for Børsen med, at alt var foregået ordentligt og fornuftigt, og at handlerne stoppede i 2008, da de schweiziske myndigheder stillede spørgsmål til dem.

»Jeg synes ikke, vi har noget at skamme os over«, sagde Hyldahl.

Grafik: Jens Mørch

Skandalen ruller

I januar 2017 blev Christian Hyldahl chef for ATP og dermed øverste ansvarlig for fem millioner danskeres pensionsordning.

I oktober 2018 rullede skandalen om udbytteskat, hvor Politiken og en række udenlandske medier afslørede, hvordan internationale svindlere havde lænset europæiske statskasser for ikke under ca. 410 milliarder kroner. Herunder den danske statskasse for mindst 12,7 milliarder kroner.

Efter den megen omtale af den europæiske udbytteskatteskandale kunne Børsen fortælle, at Nordea også i 2008 havde købt schweiziske aktier for samlet 17 milliarder kroner gennem en fond, som banken fik forvaltet af Nykredit.

Nordea havde ifølge Børsen i 2005 og 2006 gennemført tilsvarende transaktioner med franske aktier. I modsætning til handlerne med de schweiziske aktier havde disse dog ifølge sagens oplysninger ikke været godkendt personligt af Christian Hyldahl.

Grafik: Jens Mørch

Enhedslisten protesterer

Januar 2017 blev Hyldahl ansat som administrerende direktør for ATP. Det fik Enhedslisten til at kalde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i samråd.

»Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man som Christian Hyldahl kan være involveret i systematisk skattefusk og så uden problemer blive hyret til en topstilling i ATP. Ministeren skal svare på, om han synes, det er i orden«, sagde Finn Sørensen til Børsen:

»Ministeren skal også svare på, om det er godt for lønmodtagernes og samfundets tillid til ATP. ATP skal jo varetage lønmodtagernes surt sammensparede skillinger efter de højeste moralske og etiske standarder«, sagde arbejdsmarkedsordføreren og fortsatte: »Problemet er jo, at ATP’s bestyrelse åbenbart ikke har nogen problemer med at ansætte Christian Hyldahl på trods af hans aktive forsvar for Nordeas skattefusk«.