Ekspert kalder det »en kulturel revolution«: Far bruger en time mere med børnene Først forlod kvinderne hjemmet og tog et job, nu er mændene på vej ind i hjemmet. På knap et par årtier har mænd fordoblet den tid, de bruger på deres børn, viser ny måling af, hvad danskerne bruger tiden til.

Det kan godt være, at mor er den bedste i verden – men far følger lige i hælene på hende.

Han har været på vej længe, men en ny kortlægning af danskernes tid viser, at den tid, fædre bruger med deres børn, er fordoblet på under to årtier.

Hvor fædre i 2001 i gennemsnit brugte 1 time og 7 minutter om dagen sammen med deres børn, så bruger de i dag 2 timer og 15 minutter, viser nye tal fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

»Det er sjældent, at man ser store ændringer på kort tid, så det er markant«, siger forskningschef i Rockwool Fonden, Jan Rose Skaksen.

Tidsmålingen, som er lavet efter europæiske standarder i 2001, 2008 og nu igen i 2018, bygger på oplysninger fra godt 4.000 danskere mellem 18 og 74 år. De har på to udvalgte dage – en hverdag og en weekenddag – beskrevet, hvad de har tilbragt tiden med, og af det materiale er de fædre, som på den givne dag var sammen med deres børn, trukket ud. Det gjaldt eksempelvis 79 procent af de fædre, hvis yngste barn er under 7 år.

Hvor der først var en bevægelse, hvor kvinderne kom ud af hjemmet og ind på arbejdsmarkedet, så har vi nu den modsatte bevægelse blandt fædre Svend Aage Madsen, forskningsleder, Rigshospitalet

Psykolog og børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen har gennem mange år fulgt udviklingen i danske familier. Han mener, at fædrenes øgede tid med deres børn er udtryk for en ny farrolle, og han kalder udviklingen for »en kulturel revolution«.



»Det er en ny mere blød, åben og nærværende far, og det er en enestående udvikling. Går vi to-tre generationer tilbage, var faren mere eller mindre fraværende i sine børns verden«, siger han.

Også forskningsleder på Rigshospitalet og forsker i fædre og mænd, Svend Aage Madsen, mener, at der er tale om en stor forandringsproces blandt fædre.

»Hvor der først var en bevægelse, hvor kvinderne kom ud af hjemmet og ind på arbejdsmarkedet, så har vi nu den modsatte bevægelse blandt fædre. Hvor arbejdet tidligere var alt for dem, og hvor familien var en lille ting, så ser vi, at familien nu betyder mere for mændene«, siger Svend Aage Madsen, som glæder sig på børnenes vegne, fordi de får to trygge baser og et bredere syn på, »hvad mænd og kvinder kan i verden«.

Tiden, forældre bruger på deres børn, kommer hovedsageligt fra, at vi bruger mindre tid på det øvrige arbejde i hjemmet, så som indkøb, madlavning og rengøring, og fra, at arbejdstiden siden sidste måling er faldet en smule.

I Kvinfo, som arbejder for ligestilling, fremhæver direktør Henriette Laursen, at undersøgelser har vist, at både barn og familie får bedre trivsel, hvis faren er mere med.

»Ud fra et samfundsperspektiv kan vi også få lidt mere ligestilling på arbejdsmarkedet ad den her vej, for når fædre er mere sammen med deres børn tidligt, så involverer de sig også på længere sigt, og så bliver fordelingen af omsorgsopgaven mere ligelig«.

Henriette Laursen understreger dog, at det stadig er kvinder, som tager broderparten af barselsorloven, og hun mener stadig, at der er behov for at øremærke en del af barselsorloven til fædre.

Rockwool Fondens Forskningsenheds tidsmåling viser også, at det trods fædrenes indtog stadig er mødrene, som er mest sammen med børnene. Mødrenes tid med børnene er også steget de sidste årtier – med en hel time. Mødrene bruger i dag lige knap tre timer med børnene, og blandt mødre med børn under 7 år var det 89 procent, som på den givne dag var sammen med barnet.

Højtuddannede fædre viser vejen

I det store hele er der derfor tale om, at forældre generelt prioriterer mere tid med børnene. En udvikling, der kan spores helt tilbage fra 1980’erne, men som i de seneste målinger er accelereret. Forældres tid med børnene er dog meget ulige fordelt, for forældre med lang uddannelse er markant mere sammen med deres børn end kortuddannede og forældre uden uddannelse.