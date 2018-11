I aften begynder politiet jagten på spirituspåvirkede julebilister

Julen nærmer sig, og det betyder også, at folk valfarter til de obligatoriske julefrokoster, som kan byde på en snaps eller to.

Men har du bilen med - så lad snapsen stå.

Sådan lyder budskabet fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, der torsdag påbegynder den årlige julespirituskontrol i trafikken i hele landet.

Kontrollen løber indtil 26. december og er ifølge politiet stadig nødvendig at foretage.

»Vi ser stadig, at der sker uheld, hvor spiritus er en væsentlig faktor i uheldet«.

»Så derfor er det nødvendigt, at vi er derude«, siger Christian Berthelsen, politiassistent hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Spirituskontrollerne vil især blive rettet mod de store julefrokostdage på torsdage, fredage og lørdage i ugerne op til jul. Dog vil der også blive udført kontroller på søndage, hvor bilister stadig kan være påvirket efter indtagelse af spiritus aftenen forinden.

Politiet vil ligeledes kontrollere for bilister, der kører under påvirkning af narkotika eller medicin.

Stigning i spirituspåvirkede bilister

Ifølge Christian Berthelsen håber de selvfølgelig, at der ikke er spirituspåvirkede bilister, men forventningerne til årets kontrol er, at det ikke er tilfældet.

»Desværre viste vores kontroller omkring J-dag desværre en større stigning i spirituspåvirkede bilister, som vi stoppede, end jeg egentlig havde forventet«, siger Christian Berthelsen.

Han håber dog, at folk vil tænke sig om en ekstra gang, inden de sætter sig ind i bilen efter en julefrokost.

Politiet anbefaler, at man holder sig fra at drikke alkohol til julefrokosten, hvis man har planer om at køre i bil. Kan man ikke holde sig fra alkoholen, bør man arrangere en kørelejlighed eller en overnatning.

I 2017 førte politiets julespirituskontroller til, at 275 bilister blev sigtet for spirituskørsel. 180 blev sigtet for at være påvirket af narkotika eller medicin.

ritzau