Ordførere: Klimaministeren er gået over stregen - han skal holde fingrene væk Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) får hård kritik, efter at Klimarådets tidligere formand har fortalt om politisk pres.

Censur og politisk pression. Det kalder politisk ordfører i Socialdemokratiet, Nicolai Wammen den måde, energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilholts (V) har håndteret Klimarådet på.

Socialdemokratiet og Alternativet vil have ministeren i samråd. SF vil have klimarådets tidligere formand Peter Birch Sørensen i høring. Og statsministeren vil få spørgsmål i folketingssalen om sit kendskab til ministerens håndtering af sagen, lyder det fra Socialdemokratiet.

Reaktionerne kommer, efter at Politiken fredag bragte et interview med tidligere formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen. Han fortalte om et turbulent forhold til regeringen de seneste fire år, hvor ministeren har opfordret rådet til ikke at rette kritik af regeringens politik.

»Fingrene væk«

Efter at have læst Peter Birch Sørensens udlægning af sine fire år som formand mener Nicolai Wammen, at energi-, forsynings- og klimaministeren er »gået langt over stregen«.

Han skal holde fingrene væk. Nicolai Wammen (S)

»Han skal holde fingrene væk. Det er rådet, der suverænt bestemmer, hvad det arbejder med, og hvilke anbefalinger det kommer med. Intentionen med et uafhængigt råd er netop, at uanset om det er en blå eller en rød regering, så kan rådet komme med forslag, ris og ros, uden at en minister skal være overdommer på dets arbejde«, siger Nicolai Wammen.

Socialdemokratiets politiske ordfører mener også, at det er væsentligt at få frem, hvad statsministerens kendskab til sagen er.

»En statsminister har tilsynspligt med sine ministre og skal sørge for, at de opfører sig ordentligt og ikke træffer helt uacceptable beslutninger«, siger han.

Formand for Alternativet Uffe Elbæk er bekymret for, at debatten skaber tvivl om Klimarådets uafhængighed.

»Når Klimarådet næste gang skal komme med sin vurdering af situationen, så vil der i offentligheden være usikkerhed om,hvorvidtafrapporteringen nu er med ført hånd. Man underminerer forudsætningen for rådets arbejde. Og det kan regeringen heller ikke selv være interesseret i«, siger han.

Formanden for SF, Pia Olsen Dyhr, kalder hele sagen »problematisk«, og hun vil nu have Peter Birch Sørensen i høring for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Hun vil gerne høre fra den tidligere formand selv, hvordan Klimarådet er blevet påvirket, når det har lavet rapporter under den siddende regering.

Når Klimarådet næste gang skal komme med sin vurdering af situationen, så vil der i offentligheden være usikkerhed om,hvorvidtafrapporteringen nu er med ført hånd Uffe Elbæk, Alternativet

»Jeg vil også gerne have input til, hvordan vi kan sørge for, at Klimarådet bliver endnu mere uvildigt. Om det skal have en anden konstruktion, og om den fireårige periode, rådet lige nu sidder, skal forlænges. De har jo et længere politisk sigte end bare fra valg til valg«, siger hun.

Ministeren afviser al kritik

Lars Christian Lilleholt selv afviser, at han på noget tidspunkt har blandet sig i Klimarådets arbejde.

»Men når klimarådet kommer med sine anbefalinger, så skal der være plads til, at der er en dialog. Det er klart, det er ikke hver gang, jeg er enig med Klimarådet, og derfor har der været situationer, hvor der har været en dialog«, siger han.

Du har ikke politisk forsøgt at påvirke, hvad Klimarådet har skullet arbejde med?