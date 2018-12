Også i Københavns gader iklædte demonstranterne sig sikkerhedsveste

Der er langt fra De Gule Veste i Frankrig, der demonstrerede mod forhøjelse af afgifter på brændstoffer med bål og brand i de parisiske gader til følge til de gule sikkerhedsveste, som en gruppe unge har iklædt sig på Israels Plads lørdag eftermiddag i København.

De unge klimaforkæmpere fra Københavns Universitet har arrangeret en cykeldemonstration for at råbe politikerne op og få dem til at gøre mere for den grønne dagsorden. De kalder den ’klima alarm’. Her er selvlysende veste og røde cykellygter en kærkommen rekvisit.

Maja Holmegaard, som til daglig læser til kandidat i naturressourcer og udvikling på KU, er hovedorganisatoren bag demonstrationen.

»Vi gør det for at råbe politikerne op. Der skal ske nogle seriøse politiske tiltag, hvis vi skal nå at afbøde klimaforandringerne, inden det er for sent«, siger hun.

Omkring 500 er mødt op. Unge, gamle og børnefamilier. En del har taget deres cykler med, og en spredt kimen med ringeklokker lyder rundtomkring fra mængden. Mange har taget røde cykellygter på som et »alamblink«. Langsomt bevæger flokken sig mod Vor Frue Plads, hvor der skal holdes taler af blandt andre Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace.

»Det går alt for langsomt og er alt for uforpligtende fra politikerne nede fra COP24«, siger Mads Flarup Christensen, mens der lyder klapsalver fra mængden.

Velfærd er også vigtigt ...

I oktober udsendte FN’s Klimapanel en omfattende rapport, som lægger vægt på, at de næste ti år er de mest afgørende, hvis der reelt skal skrues ned på den globale termostat. Stiger temperaturen mere end 1,5 grader, vil det have voldsomme konsekvenser for klimaet, som blandt andet tab af økosystemer, ødelæggelse af eksempelvis koralrev og mere ekstremt vejr til følge.

»Vi kan ikke være det bekendt over for vores børn og de kommende generationer«, siger Sanja Siljak, mens hun står med sin 1-årige søn på armen.

»For mig er klimaet helt klart den vigtigste politiske dagsorden lige nu«, siger hun.

»Velfærd er også vigtigt, men hvad betyder gode skoler, hvis vi ikke kan trække vejret?«, siger hun, og hentyder til den stigende luftforurening, som også er et omdiskuteret problem.

Cykeldemonstrationen finder sted på samme tid i en række andre byer rundtomkring i verden fra Belgien til Brasilien og helt til Uruguay, fortæller klimaforkæmperen Maja Holmegaard.

»Det sker i forbindelse med COP24-topmødet i Polen, der afholdes netop nu, hvor de helt tunge politikere er til stede og kan træffe afgørende beslutninger omkring klimaudviklingen. Så her håber jeg, de vil gøre det rigtige og tage ansvar«, siger hun.